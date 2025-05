Acer обновил серии ноутбуков Swift Go и Swift X

Кроме компактного Swift Edge 14 AI, компания Acer представила на Computex 2025 обновленные серии ноутбуков Swift Go и Swift X. Все устройства относятся к категории Copilot+ PC и поддерживают функции на базе искусственного интеллекта. Компьютеры оснащены специальной клавишей Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника от Microsoft.

Серия Acer Swift Go ориентирована на пользователей, которым нужен портативный компьютер для работы, учебы или развлечений. Swift Go 14 AI предлагает 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz, соотношением сторон 16:10 и охватом 100% цветового пространства sRGB. Swift Go 16 AI — 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2048х1280 пикселей (120 Hz, 16:10, 100% DCI-P3). Панели сертифицированы по стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 и EyeSafe 2.0.

Ноутбуки будут доступны в различных конфигурациях, включая версию с процессором Intel Core Ultra 7 258V, встроенной графикой Intel Arc Graphics 140, а также ИИ-ускорителем (NPU) с производительностью 47 TOPS. Предлагается до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X. Swift Go 16 AI поддерживает установку твердотельных накопителей PCIe Gen 4 емкостью до 2 Tb, а Swift Go 14 AI — до 1 Tb.

Аккумулятор емкостью 64 Вт·ч обеспечивает до 16 часов автономной работы при просмотре веб-страниц. Ноутбуки оснащены двумя портами USB Type-C (Thunderbolt 4, поддержка зарядки), двумя портами USB Type-A (USB 3.2 Gen 2), одним HDMI и кардридером для карт памяти формата microSD. Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Есть веб-камера 1080p с поддержкой Windows Hello. На крупном тачпаде расположено несколько горячих клавиш. Swift Go 16 AI имеет габариты 355,5 × 250,64 × 15,99 мм и весит 1,6 кг, а Swift Go 14 AI — 312,4 × 225,9 × 15,95 мм и весит 1,39 кг. В качестве программной платформы используется Windows 11 Home.

Цена Acer Swift Go 16 AI начинается от €1299, а Swift Go 14 AI — от €1199. Оба ноутбука поступят в продажу в августе этого года.

Серия Acer Swift X предназначена на создателей контента и пользователей, которые занимаются редактированием изображений или видео, работают с 3D-графикой и т.д. Обе модели, Swift X 14 AI и Swift X, оснащены 14,5-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей и соотношением сторон 16:10 и пиковой яркостью нит. Есть поддержка стилуса Acer Active Pen. Панель обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3. Имеется сертификат Calman Verified. Крышка ноутбуков может откидываться на 180°.

В максимальной комплектации Swift X 14 AI оснащается 10-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 365 (также будут доступны версии с Ryzen AI 7 350 и Ryzen AI 5 340), а Swift X 14 — 16-ядерным Intel Core Ultra 9 285H (а также версиями с Core Ultra 7 255H и Core Ultra 7 225H). Устройства комплектуются дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5070. Поддерживается установка до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и твердотельного накопителя PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb.

Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 76 Вт·ч. Предусмотрена веб-камера 1080p с поддержкой Windows Hello. Набор интерфейсов включает два USB Type-C (с поддержкой зарядки), два USB Type-A (USB 3.2 Gen 2), один HDMI 2.1, кардридер для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем. Оба ноутбука поддерживают стандарт Wi-Fi 6E. Габариты Swift X 14 AI составляют 322,4 × 227,4 × 17,96 мм, вес — 1,57 кг. Swift X 14 имеет аналогичные размеры, а вес — 1,58 кг. Обе модели работают под управлением Windows 11.

Цена ноутбуков Acer Swift X стартует с €1999, продажи начнутся в июле.