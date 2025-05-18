spot_img
18 мая, 2025
spot_img
ДомойТехнологииМониторыAcer представил игровые мониторы Predator X27U F5 и X27 X с панелями...

Acer представил игровые мониторы Predator X27U F5 и X27 X с панелями QD-OLED

Acer Predator

Компания Acer в преддверии выставки Computex 2025 представила игровые мониторы Predator X27U F5 и Predator X27 X. Обе модели получили 26,5-дюймовые матрицы QD-OLED с временем отклика 0,03 мс(GTG). Пиковая яркость достигает 1000 нит, а контрастность находится на уровне 1 500 000:1. Предусмотрена поддержка AMD FreeSync Premium Pro и технологии True 10-bit Color.

Acer Predator

Экран Acer Predator X27U F5 имеет разрешение WQHD (2560 × 1440 пикселей), частоту обновления 500 Hz и яркость 300 нит. Монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и обеспечивает точность цветопередачи Delta E<2 и 99% охват DCI-P3, что гарантирует высокий уровень детализации изображения с глубоким черным цветом и отличной цветопередачей. В оснащение модели входят два динамика мощностью по 5 Вт, два HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, два USB 3.2 Type-C с поддержкой USB Power Delivery мощностью 65 Вт, встроенный концентратор USB 3.2 Gen 2 и аудиоразъем.

Acer Predator X27 X получил панель 4K UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой изображения 240 Hz и яркостью 250 нит. Заявлена сертификация VESA DisplayHDR True Black 400. Как и X27U F5, монитор отличается точностью цветопередачи Delta E<2 и поддержкой 99% цветовой гаммы DCI-P3 для реалистичной цветопередачи. Есть два динамика мощностью по 2 Вт. Модель оснащена тем же набором интерфейсов что и X27U F5, за исключением интегрированного концентратора.

Оба монитора оснащены регулируемой ножкой с возможностью изменения высоты, наклона и поворота. Предусмотрена поддержка крепления VESA 75 × 75 мм. Acer Predator X27U F5 и Predator X27 X появятся в продаже в июле по цене €899 и €1099 соответственно.

Предыдущая статья
Acer Predator Helios Neo 14 AI –компактный игровой ноутбук с Core Ultra и GeForce RTX 5000
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,936ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»