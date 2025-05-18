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19 мая, 2025
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THOMSON расширяет присутствие в Азербайджане с ERC Distribution в качестве официального дистрибьютора

THOMSON

THOMSON, известный европейский производитель телевизоров, рад объявить о своем расширении на азербайджанский рынок посредством стратегического партнерства с ERC Distribution. Как официальный дистрибьютор, ERC представит ассортимент Smart TV THOMSON, а затем и новую линейку мониторов местным потребителям, сосредоточившись на последней линейке THOMSON Google TV, включающей модели UHD, QLED и QLED Pro.

ERC Distribution Azerbaijan будет предоставлять первоклассные услуги для розничных продавцов, интернет-магазинов и других торговых площадок по всему Азербайджану. Ассортимент телевизоров THOMSON включает как Smart-, так и обычные модели, включая HD, FHD, 4K UHD, QLED, MiniLED и OLED Google TV, доступные в размерах от 24 до 100 дюймов. Линейка мониторов, разработанная для удовлетворения потребностей пользователей, геймеров и профессионалов, отличается элегантным дизайном, передовой эргономикой, высокой частотой обновления и множеством вариантов подключения. Полный ассортимент продукции демонстрирует привычный стиль и дизайн, ожидаемые от продукции THOMSON, в сочетании с удобными для пользователя технологиями, и все это по доступной цене. На все продукты THOMSON предоставляется 3-летняя гарантия.

«Мы с нетерпением ждем начала нашего сотрудничества с ERC Distribution Azerbaijan, — сказал Зафер Пирим (Zafer Pirim), региональный директор THOMSON в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. — Это партнерство знаменует собой важный шаг в нашей стратегии роста в Азербайджане, гарантируя, что потребители смогут наслаждаться интуитивно понятным интерфейсом и неограниченными развлечениями вместе с полезными технологиями, доступными каждому через наши THOMSON Google TV».

Отметим, что как официальный партнер Google TV, THOMSON предлагает сертифицированные Google продукты, дающие доступ к библиотеке премиум-контента из более чем 700 000 фильмов, шоу и сериалов. Google TV — это безопасная и удобная операционная система, которая объединяет потоковые сервисы в едином интуитивно понятном интерфейсе, устраняя необходимость переключения между приложениями. Каждый продукт THOMSON включает в себя пульт Bluetooth с выделенными кнопками для Netflix, Disney+, Prime Video и YouTube, а также встроенный микрофон для голосового поиска через Google Assistant. Кроме того, Google Cast позволяет пользователям транслировать контент напрямую со своих смартфонов или планшетов на телевизор.

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