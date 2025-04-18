«Вместе с партнерами мы стараемся сделать цифровой мир Азербайджана безопаснее!»

Компания F5 Networks — ведущий поставщик мультиоблачных приложений, решений в области безопасности и автоматизации. Решения компании позволяют заказчикам доставлять свои приложения до конечного пользователя быстрее, безопаснее и с большим контролем в любой облачной среде. Независимо от того, работаете ли вы в корпоративном или государственном секторе, являетесь поставщиком услуг или различных сервисов, у F5 есть решения, которые помогут вам преуспеть в цифровую эпоху. О всех преимуществах выбора решений F5 читайте в нашем интервью с директором канала F5 Networks в Центральной и Восточной Европе Майклом Бергом (Michael Berg).

— Исследование F5, опубликованное летом прошлого года, выявило препятствия, существующие на пути внедрения искусственного интеллекта на предприятиях. Также в отчете указывалось, что потенциал внешних атак с использованием ИИ является главной проблемой безопасности. Каким F5 видит будущий ландшафт кибербезопасности в меняющихся условиях?

— Действительно, ландшафт кибербезопасности стремительно меняется, и предприятия, стараясь соответствовать возрастающим требованиям в вопросах защиты от постоянно растущих векторов атак в этой гонке кибервооружений, все чаще выбирают решения F5.

Поскольку приложения являются краеугольным камнем при цифровизации и внедрении искусственного интеллекта, необходимо обеспечить их защиту во всех средах. Искусственный интеллект добавляет больше сложностей в эти процессы, поэтому, кроме хорошо известного отчета OWASP Top 10 (постоянно обновляемый документ, в котором перечислены основные проблемы, связанные с безопасностью веб-приложений — прим. ред.), международной некоммерческой организацией OWASP (The Open Web Application Security Project) были подготовлены новые отчеты Top 10 для приложений LLM и GenAI. Эти отчеты учитывают растущие векторы атак, использующих машинное обучение и инструменты искусственного интеллекта.

Сложность — враг безопасности, поэтому постоянно меняющийся киберландшафт нуждается в надежных, корпоративных, гибких, умных и быстрых платформах, которые должны прийти на смену типичной инфраструктуре безопасности со множеством неуправляемых точечных решений. F5 — единственный поставщик, предоставляющий такие платформы безопасной доставки приложений для ускорения и защиты всех ваших приложений, API и рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

— Какие инструменты компания предлагает своим заказчиками для борьбы с новыми типами угроз?

— Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим природу искусственного интеллекта, которую мы наблюдаем в настоящее время. По сути, приложения ИИ соединяют несколько источников данных и пользователя через API. С точки зрения безопасности компоненты приложений, а также сетевые ресурсы должны быть защищены. Ключевым компонентом любого искусственного интеллекта и большинства современных приложений сегодня также является использование API. Это создает новые угрозы, которые подтверждает OWASP Top 10 для LLM и GenAI.

Решения F5 созданы для объединения множества различных точечных решений на одной платформе и для более простого управления ими. Наша платформа, которая может быть развернута локально, также доступна в виде частных или публичных облачных решений, предоставляемых на условиях постоянного владения, по подписке или в качестве SaaS-решения, что дает заказчику возможность выбрать идеальное для него предложение.

Все продукты F5 Networks разработаны с использованием решений на базе искусственного интеллекта и охватывают как защиту WAF и API (WAAP), так и защиту от мошенничества, ботов и нежелательной автоматизации. А чтобы удовлетворить потребность в более легком управлении и прозрачности, F5 предлагает свою непревзойденную платформу безопасной доставки приложений.

— Какую роль играет генеративный искусственный интеллект непосредственно в решениях F5?

— Генеративный искусственный интеллект играет преобразующую роль в наших предложениях, включая прогнозирование угроз и сценариев атак путем моделирования их поведения, механизмы проактивной защиты, рекомендации по безопасности с учетом индивидуальных политик безопасности для приложений, а также автоматизацию для снижения количества человеческих ошибок. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта мы улучшаем наблюдаемость и повышаем уровень понимания трафика приложений, обнаруживаем аномалии и создаем стратегии для уклонения от атак в реальном времени с целью поддержания безопасной среды.

— Какое значение компания придает безопасной доставке приложений в мультиоблачных и гибридных средах?

— В F5 существует собственный стек решений, куда входит и платформа, соответствующая требованиям гибридных и мультиоблачных сред. Мы сделали ее очень простой в управлении и обеспечении безопасности с помощью одного набора политик, а также очень гибкой с помощью нашего решения для управления несколькими подключениями и API. В частности, предприятия уже некоторое время борются с растущей сложностью гибридных и мультиоблачных сред, но этот процесс значительно ускорится и станет проще с использованием наших решений на основе искусственного интеллекта.

Векторы атак растут экспоненциально с появлением каждой новой инфраструктуры, с каждым изменением приложения и с каждым приобретением, которые делают предприятия. Это то, что в F5 называют «ball-of-fire». И только с платформой безопасной доставки приложений F5 заказчики получают единое решение, закрывающее все их потребности, а также смогут избежать больших затрат и рисков от использования множества сторонних решений.

— В прошлом году заказчики из нашей страны получили уникальную возможность посетить штаб-квартиру F5 Networks в Сиэтле. Ожидаются ли подобные мероприятия в 2025 году?

— Визит в Центр взаимодействия с клиентами F5 Networks (Customer Engagement Center — CEC) в Сиэтле предоставил нашим гостям ценную возможность для интерактивного обучения и более глубокого понимания инноваций F5. Прямо сейчас мы планируем следующую поездку в конце июня, и я думаю, что продолжим делать это на ежегодной основе. Также я могу порекомендовать посетить одну из наших знаковых выставок для заказчиков и партнеров, которая называется AppWorld и традиционно проходит в Лас-Вегасе в конце февраля, после чего отправляется на гастроли в Лондон, Париж, Дубай и Берлин. Она предоставляет множество точек соприкосновения с технологиями F5, инсайтов и возможностей погружения в аналитику угроз в одном месте для инженеров и представителей отделов продаж наших партнеров, а также сотрудников отделов информационной безопасности наших заказчиков.

— Какие отрасли в Азербайджане должны отдавать приоритет внедрению решений F5 в свою инфраструктуру?

— Нашими стабильными заказчиками являются государственные учреждения, финансовые институты, телекоммуникационная отрасль и энергетический сектор. Кроме того, с ростом уровня цифровизации многие заказчики в сферах здравоохранения, образования и розничной торговли пристально изучают решения F5. Эти тенденции также актуальны и для Азербайджана.

— Как вы оцениваете потенциал партнеров в нашей стране в вопросах продвижения продуктов F5 на рынке?

— Рынок Азербайджана связан с большими возможностями, так как многие предприятия здесь сталкиваются с необходимостью обновления устаревших систем кибербезопасности. Тесное взаимодействие с партнерами в вашей стране, особенно с таким профессиональным интегратором, как R.I.S.K. Company, дает прекрасную возможность в организации семинаров для заказчиков, где мы можем еще глубже погрузить их в технологии F5 и получить от них информацию о планах на будущее. Такое общение позволяет нам предоставить лучшее решение для устранения болевых точек у заказчиков не только на текущем этапе, но и в перспективе. Мы ожидаем дальнейшего роста нашего канала в Азербайджане как в поддержке существующих, так и в реализации новых проектов. Сотрудничество локальных системных интеграторов, IТ-консультантов и реселлеров с F5 Networks и нашим дистрибьютором может:

предоставить партнерам специализированное обучение в области кибербезопасности и безопасной доставки приложений;

обеспечить передачу знаний, которые помогут партнерам удовлетворить уникальные потребности азербайджанских компаний;

укрепить экосистему каналов для более широкого внедрения решений F5.

В заключение я хотел бы отметить, что F5 всегда стремится помогать организациям решать сложные проблемы в области кибербезопасности, возникающие в связи с появлением новых технологий. Объединяя надежные инструменты, возможности генеративного искусственного интеллекта и опыт работы с мультиоблачными системами, а также благодаря тесным партнерским отношениям, F5 занимает выгодные позиции с точки зрения выбора решений для поддержки критически важнейших отраслей промышленности Азербайджана и повышения цифровой устойчивости страны в целом. И мы очень ценим всестороннюю поддержку, которую на этом пути нам оказывает R.I.S.K. Company. Вместе мы стараемся сделать цифровой мир Азербайджана безопаснее!

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений F5 Networks.

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