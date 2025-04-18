Компания CASPEL совместно с группой компаний МУК провела мероприятие, посвященное инновациям Oracle

10 апреля в ресторане «Музей Ширваншахов» компания CASPEL совместно с группой компаний МУК организовала бизнес-завтрак для своих заказчиков, посвященный инновациям Oracle для поддержки и защиты бизнеса.

Презентацию, охватившую такую тему, как «Возможности искусственного интеллекта в последней версии Oracle DataBase 23ai», провел представитель направления Oracle группы компаний МУК Павел Захаров. В частности, было отмечено, что новая версия конвергентной базы данных Oracle Database 23ai, которая является долгосрочным релизом, включает Oracle AI Vector Search и более 300 дополнительных функций, направленных на упрощение использования искусственного интеллекта с данными, ускорение разработки приложений и запуска критически важных рабочих нагрузок. Oracle Database 23ai позволяет искусственному интеллекту работать в реальном времени в базах данных Oracle и значительно повышает эффективность, производительность и безопасность искусственного интеллекта, а также открывает множество возможностей для оптимизации рабочих процессов.

Также Павел Захаров познакомил гостей мероприятия с новейшими продуктами и решениями Oracle, ориентированными на обеспечение безопасности данных на различных уровнях. Следует отметить, что компания имеет многолетний опыт защиты данных и приложений в облаке и локально. В частности, Oracle Cloud Infrastructure предоставляет заказчикам более безопасное облако, защищая их самые ценные данные, а решение Oracle Access Governance предоставляет возможность мониторинга и контроля прав доступа пользователей к цифровым ресурсам.

После официальной части мероприятия и сессии вопросов и ответов участники завтрака продолжили общение в неформальной обстановке.