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16 апреля, 2025
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Huawei выпустила smart-очки Smart Glasses 2 с ИИ-функциями

Huawei Smart Glasses 2

Компания Huawei выпустила в Китае новые smart-очки Smart Glasses 2. Новинка оснащена оптическими линзами, заключенными в круглую оправу из полого титана. Производитель утверждает, что оправа прошла 33 технологических процесса для обеспечения долговечности.

Smart Glasses 2 получили ряд ИИ-функций для выполнения различных задач. Среди них — функция перевода речи в режиме онлайн, которую можно активировать с помощью голосовой команды. Какие языки поддерживаются не уточняются. Есть функция Cervical Health 2.0 для заботы о женском здоровье, круглосуточная сводка погоды и помощь в планировании дня. Помимо этого, пользователь может принимать или отклонять телефонные звонки с помощью движений головы. Например, чтобы ответить на входящий звонок достаточно просто слегка кивнуть.

Время автономной работы очков достигает 9 часов в режиме разговора или 11 часов при воспроизведения аудио. На полную зарядку батареи требуется 50 минут.

Huawei Smart Glasses 2 уже поступили в продажу в Китае за $313. О международном релизе устройства пока ничего неизвестно.

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