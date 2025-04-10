«SİMA İmza» интегрирована в мобильное приложение «Dostbank»

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, начало сотрудничество с ОАО «Bank of Baku».

Цифровое решение нового поколения — электронная подпись SİMA, разработанная AzInTelecom, интегрировано в мобильное приложение «Dostbank», предоставляемое Bank of Baku. Благодаря данной интеграции пользователи могут проходить процесс идентификации прямо в приложении с использованием «SİMA İmza», что обеспечивает более быстрый, безопасный и эффективный процесс регистрации.

Мобильное приложение «Dostbank» предоставляет возможность пользоваться широким спектром цифровых услуг без необходимости посещения отделений банка. Среди доступных сервисов — операции с картами и счетами, получение выписок, оплата коммунальных и других услуг, переводы с карты на карту внутри страны и за рубеж, онлайн-запись на приём, оформление кредитных заявок и многое другое.

Необходимо отметить, что электронная подпись нового поколения SİMA значительно упрощает процесс взаимодействия с цифровыми сервисами, избавляя граждан от необходимости посещения центров обслуживания. В то же время решение позволяет снизить нагрузку на организации и оптимизировать их затраты.

Благодаря полной адаптивности к различным информационным системам, SİMA предоставляет пользователям возможность подписывать документы в неограниченном количестве и вне зависимости от времени. Цифровая подпись «SİMA İmza» предоставляется гражданам совершенно бесплатно.

Для получения дополнительной информации посетите сайт sima.az или свяжитесь с контактным-центром по номеру «157».