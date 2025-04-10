spot_img
10 апреля, 2025
ДомойТелекомНовости операторовАвтомобиль Bakcell под номером 55 на престижных гонках

Автомобиль Bakcell под номером 55 на престижных гонках

Bakcell

При поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell, азербайджанский пилот Гюльгусейн Абдуллаев принял участие в гонке Gulf Radical Cup, которая прошла в городе Дубай с 4 по 6 апреля. Выступая под брендом Bakcell, наш 27-летний соотечественник запомнился успешным выступлением на всех этапах турнира.

Отметим, что спортсмен участвовал в соревнованиях на автомобиле под номером 55 в фирменном стиле Bakcell, соответствующем стандартам соревнований и оснащённом 1,5-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные силы.

Предыдущая статья
Робот-компаньон Samsung Ballie с ИИ-функциями поступит в продажу летом этого года
Следующая статья
«SİMA İmza» интегрирована в мобильное приложение «Dostbank»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,955ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»