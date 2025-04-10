Автомобиль Bakcell под номером 55 на престижных гонках

При поддержке лидера в сфере инноваций и скорости — компании Bakcell, азербайджанский пилот Гюльгусейн Абдуллаев принял участие в гонке Gulf Radical Cup, которая прошла в городе Дубай с 4 по 6 апреля. Выступая под брендом Bakcell, наш 27-летний соотечественник запомнился успешным выступлением на всех этапах турнира.

Отметим, что спортсмен участвовал в соревнованиях на автомобиле под номером 55 в фирменном стиле Bakcell, соответствующем стандартам соревнований и оснащённом 1,5-литровым двигателем мощностью 232 лошадиные силы.