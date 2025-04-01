Шуточная презентация OPPO — кубический смартфон

Компания OPPO решила отметить День смеха, выпустив видео шуточной презентации, где представила новый продукт — кубический смартфон OPPO X³.

Устройство выполнено в форме куба, отдельные части которого вращаются как у кубика Рубика. Каждый элемент представляет собой дисплей. На любой из граней можно запустить нужное приложение. Всего отображается 54 иконок приложений — по 9 на каждой из сторон.

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Как пользоваться таким гаджетом без случайных нажатий и где у него камера, производитель разумеется не рассказал. Но зато сообщил цену устройства — $333.