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2 апреля, 2025
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Шуточная презентация OPPO — кубический смартфон

OPPO

Компания OPPO решила отметить День смеха, выпустив видео шуточной презентации, где представила новый продукт — кубический смартфон OPPO X³.

Устройство выполнено в форме куба, отдельные части которого вращаются как у кубика Рубика. Каждый элемент представляет собой дисплей. На любой из граней можно запустить нужное приложение. Всего отображается 54 иконок приложений — по 9 на каждой из сторон.

Как пользоваться таким гаджетом без случайных нажатий и где у него камера, производитель разумеется не рассказал. Но зато сообщил цену устройства — $333.

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