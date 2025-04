Спустя год, первый человек с нейрочипом Neuralink, поделился своим опытом

Первый человек с нейрочипом Neuralink, Ноланд Арбо (Noland Arbaugh), спустя год с момента имплантации, отметил полное отсутствие физических и психологических побочных эффектов от устройства. Он назвал имплантат Neuralink безопасным и революционным, чип не вызвал никаких негативных последствий и обеспечил ему новый уровень свободы. Арбо выразил благодарность Илону Маску, команде Neuralink и всем, кто поддерживал его на этом пути.

Update 3/28 (14 months)

It’s been a few months since my last update, and I’m sorry for that. I was really excited to give my one year update, but unfortunately I was hacked that very day (and again the following week) due to my own idiocy. Those experiences left me with a bad… pic.twitter.com/uRXPEhIjSK

— Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 28, 2025