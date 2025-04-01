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2 апреля, 2025
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Спустя год, первый человек с нейрочипом Neuralink, поделился своим опытом

Neuralink

Первый человек с нейрочипом Neuralink, Ноланд Арбо (Noland Arbaugh), спустя год с момента имплантации, отметил полное отсутствие физических и психологических побочных эффектов от устройства. Он назвал имплантат Neuralink безопасным и революционным, чип не вызвал никаких негативных последствий и обеспечил ему новый уровень свободы. Арбо выразил благодарность Илону Маску, команде Neuralink и всем, кто поддерживал его на этом пути.

Благодаря устройству, Арбо смог вернуться к чтению, видеоиграм и общению с другими людьми. Он даже планирует возобновить обучение в колледже, отмечая, что хотел бы продолжить учебу в Texas A&M, но пока столкнулся с бюрократическими сложностями. Благодаря Neuralink Арбо нашел работу — теперь он станет мотивационным спикером и будет выступать по всей стране.

Пока что у чипа Neuralink есть большая проблема, она состоит в том, что тонкие иглы-зонды, углубленные в ткани головного мозга, могут постепенно смещаться из-за подвижности нервных тканей внутри черепа. Часть зондов способна покинуть свое место или сдвинуться уже через несколько часов после операции. Это требует постоянной калибровки нейроимплантата. У Арбо 85% зондов вышли из зоны установки, поэтому он регулярно работает с командой Neuralink, чтобы улучшить и упростить процесс неизбежных калибровок. Тем не менее год ежедневного использования имплантата показал его высокую степень надежности и безопасности.

Сейчас компания активно работает над сокращением времени калибровки устройства, стремясь свести его к минимуму. Вместе с этим тестируются новые функции, включая управление инвалидной коляской через имплантат.

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