Робот-компаньон Samsung Ballie с ИИ-функциями поступит в продажу летом этого года

Компания Samsung объявила, что робот-компаньон Ballie поступит в продажу на рынки США и Южной Кореи летом 2025 года. Впервые робот был продемонстрирован еще на выставке CES 2020. С тех пор Ballie претерпел ряд изменений, финальная версия получила встроенный проектор, динамик и микрофон.

По словам разработчиков, робот получит поддержку нейросети Google Gemini, а также фирменных языковых моделей Samsung. Это позволит ему «обрабатывать и понимать различные входные данные, включая аудио и голос, визуальные данные с камеры и данные датчиков из окружающей среды», а также давать «индивидуальные советы».

Цена пока неизвестна, но предзаказ на Samsung Ballie уже открыт.