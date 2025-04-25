Razer Pro Click V2 Vertical Edition — первая вертикальная мышь компании

Компания Razer выпустила две новые игровые мыши линейки Pro Click: классическую Pro Click V2 и Pro Click V2 Vertical Edition, которая стала первой моделью бренда в вертикальном форм-факторе. Как отмечает Razer, игровая периферия — это не только про скорость, но и про комфорт. Обе новинки получили фирменную RGB-подсветку, оснащены программируемыми кнопками, совместимы с Razer Chroma и поддерживают функцию AI Prompt Master для быстрого доступа к ChatGPT или Microsoft Copilot.

Классическая модель Pro Click V2 оснащена прорезиненными боковыми вставками, широкой нескользящей вставкой для большого пальца и колесиком прокрутки с возможностью разблокировки. Угол наклона в 30° обеспечивает более естественное положение руки. Есть девять программируемых кнопок.

Заявленная автономность мыши — до 3,5 месяца, в качестве альтернативы можно использовать подключение по кабелю USB Type-C. Срок службы микропереключателей, по данным производителя, составляет до 60 млн. кликов. Цена составляет $99,99.

Корпус Pro Click V2 Vertical Edition с углом захвата 71,7° имеет расширенное основание, которое приподнимает запястье для снижения нагрузки. Модель оснащена восемью программируемыми кнопками и обеспечивает до 6 месяцев работы на одном заряде. Цена — $119,99.

Обе модели уже доступны для предзаказа.