Lenovo выпустила ноутбук IdeaPad Slim 3 (2025) для учебы и работы

Компания Lenovo представила тонкий ноутбук IdeaPad Slim 3 (2025) в металлическом корпусе, который позиционируется как оптимальное решение для учебы и работы.

Ноутбук доступен в конфигурациях с 14-, 15,3- и 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 1920×1200 пикселей и использует процессоры Intel Raptor Lake H и AMD HawkPoint. (TDP до 25 Вт). Устройство оборудовано двумя слотами для SSD и поддерживает возможность установки дополнительного модуля оперативной памяти DDR5.

Фирменная технология Smart Power, как утверждает производитель, обеспечивает баланс между производительностью и автономностью. Емкость аккумулятора — до 60 Втч. Ноутбук получил крупный тачпад, микрофон с шумоподавлением и веб-камеру с разрешением Full HD, ИК-подсветкой и шторкой приватности.

Lenovo IdeaPad Slim 3 2025 уже поступил в продажу на рынке Индии по цене от $745.