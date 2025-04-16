QNAP выпускает NAS ES1686dc R2 с двумя активными контроллерами, отличающийся высокой доступностью и оптимальной эффективностью хранения

Сегодня компания QNAP Systems представила высокопроизводительный корпоративный NAS ES1686dc R2 с 16 отсеками SAS 12 Гбит/с, разработанный для критически важных приложений. Благодаря двум активным контроллерам устройство обеспечивает высокую доступность и обеспечивает бескомпромиссную производительность для требовательных рабочих нагрузок. Разработанный для корпоративного хранения файлов и виртуализации, NAS ES1686dc R2 сводит к минимуму время простоя благодаря избыточным контроллерам и источникам питания, что позволяет легко заменять компоненты. Это обеспечивает непрерывную работу, надежность и стабильность для критически важных бизнес-сред.

«ES1686dc R2 обеспечивает выдающуюся производительность и представляет собой надежное решение для хранения данных с высокой доступностью, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Уотербол Лю (Waterball Liu). — Операционная система QES отличается интуитивно понятным удобным интерфейсом с расширенной функциональностью, что позволяет клиентам без труда внедрять профессиональное корпоративное хранилище с двумя контроллерами в среды, где требуется высокая доступность данных. Независимо от того, развернут ли NAS в качестве критически важного файлового сервера, сервера виртуализации, VDI или для эффективного резервного копирования и восстановления файлов, ES1686dc R2 соответствует всем требованиям об уровне обслуживания как по производительности, так и по времени безотказной работы».

Основные характеристики ES1686dc R2:

Поддержка операционной системы QES v2.2: ES1686dc R2 поддерживает обновленную операционную систему QES, получившую поддержку Fibre Channel SAN и NFS 4.1 для повышения надежности, масштабируемости и производительности.

ES1686dc R2 поддерживает обновленную операционную систему QES, получившую поддержку Fibre Channel SAN и NFS 4.1 для повышения надежности, масштабируемости и производительности. Расширенная защита данных и эффективность хранения: ES1686dc R2 с операционной системой QES на базе ZFS предлагает встроенную дедупликацию и сжатие данных для максимальной эффективности хранения. Механизмы самовосстановления предотвращают скрытое повреждение данных, а пользователи могут воспользоваться практически неограниченным количеством снимков для iSCSI LUN и общих папок, а также SnapSync для ускоренного удаленного резервного копирования.

ES1686dc R2 с операционной системой QES на базе ZFS предлагает встроенную дедупликацию и сжатие данных для максимальной эффективности хранения. Механизмы самовосстановления предотвращают скрытое повреждение данных, а пользователи могут воспользоваться практически неограниченным количеством снимков для iSCSI LUN и общих папок, а также SnapSync для ускоренного удаленного резервного копирования. Высокая доступность и производительность: два активных контроллера обеспечивают почти нулевое время простоя, а модуль NVRAM улучшает защиту данных при сбое питания.

два активных контроллера обеспечивают почти нулевое время простоя, а модуль NVRAM улучшает защиту данных при сбое питания. Высокоскоростная сеть: каждый контроллер оснащен четырьмя портами 10GbE SFP+, а также двумя слотами PCIe для добавления сетевых карт 10GbE/25GbE для ускорения виртуализации, передачи медиафайлов и других приложений, требующих высокой пропускной способности.

каждый контроллер оснащен четырьмя портами 10GbE SFP+, а также двумя слотами PCIe для добавления сетевых карт 10GbE/25GbE для ускорения виртуализации, передачи медиафайлов и других приложений, требующих высокой пропускной способности. Оптимизирован для виртуализации: совместим с платформами виртуализации VMware, Microsoft и Citrix. SnapSync интегрируется с VMware Site Recovery Manager (SRM) для удаленного резервного копирования и аварийного восстановления корпоративного класса. Поддержка протокола iSER повышает производительность VMware.

совместим с платформами виртуализации VMware, Microsoft и Citrix. SnapSync интегрируется с VMware Site Recovery Manager (SRM) для удаленного резервного копирования и аварийного восстановления корпоративного класса. Поддержка протокола iSER повышает производительность VMware. Расширение пула хранения: пользователи могут расширить емкость пула хранения, заменив диски и совершив простые операции в интерфейсе управления пулом хранения. Пользовательский интерфейс отображает приблизительно возможное расширение емкости, позволяя компаниям подготовиться к росту объемов данных.

пользователи могут расширить емкость пула хранения, заменив диски и совершив простые операции в интерфейсе управления пулом хранения. Пользовательский интерфейс отображает приблизительно возможное расширение емкости, позволяя компаниям подготовиться к росту объемов данных. Расширение хранилища SAS с двумя контроллерами в масштабе петабайт: достигните объема хранилища в масштабе петабайт с помощью корпуса расширения SAS от QNAP, а двухканальные (двухпутевые) соединения обеспечат бесперебойную работу даже при отказе узла.

Ключевые характеристики ES1686dc R2 и цены:

ES1686dc-R2-2142IT-128G: процессор Intel Xeon D-2142IT 8-ядерный 1,90 ГГц (до 3,0 ГГц) на контроллер, 64 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4 x 16 ГБ) на контроллер — 35,999 AZN .

процессор Intel Xeon D-2142IT 8-ядерный 1,90 ГГц (до 3,0 ГГц) на контроллер, 64 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4 x 16 ГБ) на контроллер — . ES1686dc-R2-2142IT-96G: процессор Intel Xeon D-2142IT 8-ядерный 1,90 ГГц (до 3,0 ГГц) на контроллер, 48 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4 x 4 ГБ+4 x 8 ГБ) на контроллер — 31,999 AZN .

процессор Intel Xeon D-2142IT 8-ядерный 1,90 ГГц (до 3,0 ГГц) на контроллер, 48 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4 x 4 ГБ+4 x 8 ГБ) на контроллер — . ES1686dc-R2-2123IT-64G: процессор Intel Xeon D-2123IT 4-ядерный 2,20 ГГц (до 3,0 ГГц) на контроллер, 32 ГБ памяти RDIMM DDR4 ECC (4x 8 ГБ) на контроллер — 26,499 AZN.

Цены для Азербайджана указаны с учетом MSRP. Гарантия на корпоративный NAS ES1686dc R2 составляет 5 лет.