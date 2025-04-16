Представлены компактные ПК ASUS V500 Mini Tower и S501 Small Form Factor

Компания ASUS представила в Индии новые компактные ПК V500 и S501 в форм-факторах Mini Tower и Small Form Factor. Новинки ориентированы на домашнее и офисное использование.

ASUS V500 Mini Tower получил 15-литровый корпус и выделяется прочностью, соответствующей военным стандартам. Устройство оснащается процессором Intel Core i7-13620H и графикой Intel UHD. Объем оперативной памяти может составлять до 64 G, емкость твердотельного накопителя — до 2 Tb. V500 Mini Tower использует операционную систему Windows 11 и поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Для питания предусмотрен блок мощностью 180 Вт сертифицированный 80 Plus Bronze.

ASUS S501 Small Form Factor имеет объем корпуса 8,6 литров. Он оснащен процессором Intel Core i5-14500, а также до 64 Gb оперативной памяти DDR5 и SSD NVMe емкостью 512 Gb. Для графики используется встроенный Intel UHD 770 iGPU. Доступные варианты подключения включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-A, HDMI. За питание отвечает блок 180 Вт с сертификатом 80 PLUS Bronze. Используется Windows 11.

Цена начинается от 500 и 400 долларов соответственно. Обе модели уже поступили продажу в цвете корпуса Inkwell Gray через фирменные магазины ASUS, Amazon, Flipkart и онлайн-платформу ASUS E-shop.