Alibaba выпустила семейство ИИ-моделей Qwen3 под открытой лицензией

Китайская компания Alibaba Group Holdings выпустила новое семейство флагманских языковых ИИ-моделей Qwen3 под открытой лицензий. Семейство Qwen 3 используют метод «смешения экспертов» для достижения результатов, сопоставимых с работой гибридных рассуждающих систем.

ИИ-модели поддерживают два режима: режим мышления, который подходит для сложных проблем, требующих более глубокого размышления, и быстрый режим для простых вопросов, где скорость дачи ответов важнее их глубины. Сообщается, что флагманская Qwen3-235B-A22B сопоставима с DeepSeek-R1, o1, o3-mini, Grok-3 и Gemini-2.5-Pro. По словам Alibaba, Qwen3 поддерживает 119 языков и была обучена на большом объеме данных — почти 36 трлн. токенов.

Большинство моделей Qwen3 уже доступны или скоро появятся для загрузки на платформах Hugging Face и GitHub. Их размер составляет от 600 млн. до 235 млрд. параметров. Использовать ИИ-модели Qwen 3 также можно в веб-версии или в новом одноименном приложении.