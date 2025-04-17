Представлены наушники CMF Buds 2 с ANC и автономностью до 55 часов

Бренд CMF компании Nothing представил новые беспроводные наушники Buds 2. Новинка сохранила узнаваемый дизайн первых CMF Buds и предлагается в фирменных цветах CMF Dark Gray и Orange, а также в новом варианте – Light Green.

CMF Buds 2 оснащены 11-мм драйверами с настройкой от Dirac Opteo, что обеспечивает более глубокие басы и чистые высокие частоты, а технология Ultra Bass 2.0 усиливает низкие частоты. Наушники получили гибридную систему активного шумоподавления (ANC) с уровнем до 48 дБ, что на 6 дБ выше, чем у предыдущей версии. Также поддерживается технология пространственного звука (Spatial Audio).

Время автономной работы достигает 13,5 часов, а с использованием зарядного кейса общее время прослушивания увеличивается до 55 часов – на 9,5 часов больше, чем у предшественников. 10-минутная зарядка даст до 7,5 часов воспроизведения.

За подключение отвечает Bluetooth 5.4 с поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Есть шесть микрофонов (три в каждом наушнике) с фирменной технологией Clear Voice Technology 3.0. Защита по стандарту IP55 делает наушники устойчивыми к воздействию влаги и пыли. У кейса защита IPX2.

Кроме того, в наушниках есть интеграция с ChatGPT. Пользователи могут активировать голосового помощника прямо с устройства, что удобно для быстрого поиска информации или управления функциями.

Цена CMF Buds 2 составляет $59,99. Ожидается, что в конце этого месяца бренд представит новый смартфон CMF Phone 2 Pro, а также две модели наушников: Buds 2a и Buds 2 Plus.