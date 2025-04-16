ASUS представил ноутбуки серии ExpertBook P1 для профессионалов

Кроме компактных ПК V500 Mini Tower и S501 Small Form Factor компания ASUS представила в Индии ноутбуки серии ExpertBook P1 для профессионалов.

ASUS ExpertBook P1 (PM1503) оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, яркостью до 300 нит и цветовым охватом 45% NTSC. Ноутбук может предложить на выбор процессоры AMD Ryzen 7 7735HS или Ryzen 5 7535HS, объем оперативной памяти DDR5-4800 до 64 Gb и емкость накопителей — до 2 Tb (два слота М.2 с интерфейсом PCIe 4.0).

Набор интерфейсов включает по два разъема USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 1.4b и 3,5-мм гнездо для наушников. За автономность, в зависимости от модификации, отвечает аккумулятор емкостью 50 или 63 Втч с поддержкой 65-ваттной зарядки. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, веб-камера со шторкой приватности, сканер отпечатков пальцев, два стереодинамика и два микрофона с ИИ-шумоподавлением.

ASUS ExpertBook P1 (PM1403) оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей с яркостью до 300 нит и охватом 45% NTSC. Остальные характеристики идентичны 15,6-дюймовой модели.

Ноутбуки поступят в продажу 21 апреля, цены пока не сообщаются.