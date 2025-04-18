Новая функция в Instagram позволяет делиться лентой Reels с другими пользователями

Приложение Instagram получило новую функцию Blend, при помощи которой теперь можно делиться своей лентой Reels с другими пользователями в Direct Messages.

Новая функция работает только в приложениях для Android и iOS. Для того, чтобы поделиться лентой Reels в чате Direct Messages нужно нажать на соответствующий значок в верхней части экрана. После этого каждому участнику чата придет приглашение.

Чтобы рекомендуемые видео Reels пользователя добавлялись в общий чат, он должен принять приглашение. При желании из общего чата можно выйти.