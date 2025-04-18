Bloomberg: Uber ведет переговоры о покупке турецкой платформы доставки еды Trendyol Go

Американский оператор автомобильных перевозок Uber Technologies Inc. ведет переговоры о приобретении турецкой платформы доставки еды Trendyol Go, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Условия сделки не разглашаются. Источники добавили, что окончательного решения Uber и Trendyol Go еще не приняли, а переговоры могут сорваться.

Владельцем платформы Trendyol Go является Trendyol Group, одна из крупнейших в Турции платформ электронной коммерции, охватывающая розничную торговлю, логистику и финтех.

Китайская Alibaba является владельцем 51% акций Trendyol Group. В 2023 году Alibaba объявила о планах вложить $2 млрд. в Турцию через платформу онлайн-торговли Trendyol.

Представители Uber и Trendyol Go не комментируют сделку. Uber не первый раз расширяет бизнес Uber Eats через сделки. Ранее компания покупала сервисы доставки Postmates, Drizly и др.