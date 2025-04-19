Национальная сборная представит страну на Европейской олимпиаде по информатике среди девушек

Отборочный экзамен EGOI 2025 прошел при поддержке Azercell.

12-13 апреля на базе Французско-азербайджанского университета (UFAZ) прошел отборочный экзамен национальной олимпиады по информатике среди девушек.

К участию были приглашены как участницы прошлогодней олимпиады, так и финалистки старшей возрастной категории Республиканской предметной олимпиады (RFO) текущего года. Кроме того, возможность пройти отбор получили школьницы младшей категории, набравшие более 100 баллов. В течение двух дней участницы продемонстрировали свои знания в области алгоритмов и навыки программирования.

По итогам экзамена был сформирован состав национальной сборной Азербайджана. В команду вошли ученицы 10-го класса Бакинского лицея c физико-математическим и информатическим уклоном Рахидил Байрамлы и Айтен Искандерова, а также учащиеся 11-го класса Гянджинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Аян Керимова и Лейла Гаджизаде. Именно они представят страну на EGOI 2025, которая пройдет в Бонне (Германия) с 14 по 20 июля.

Отметим, что с 2017 года ООО «Azercell Telecom» сотрудничает с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования в целях содействия подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ИТ/ИКТ в нашей стране. В рамках этого партнерства осуществляется подготовка школьников к участию в международных предметных олимпиадах. С 2022 года при поддержке Azercell также проводятся подготовительные занятия сборной для участия в Европейской олимпиаде по информатике среди девушек.