Kawasaki представила робота-коня Corleo. Пока в качестве концепта…

На выставке Osaka-Kansai Expo 2025 компания Kawasaki представила концепт робота-коня Corleo. В компании считают, что в будущем он может стать примером персональной мобильности и революционным внедорожником с невероятной проходимостью.

Corleo оснащен водородным двигателем объемом 150 см3. Также устройство работает с моделью искусственного интеллекта, которая анализирует положение робота в пространстве и обеспечивает устойчивость. Искусственный интеллект непрерывно отслеживает движения «наездника», создавая ощущение гармонии между человеком и машиной.

Средство передвижения оборудовано четырьмя роботизированными ногами, где задние ноги могут двигаться вверх и вниз независимо от передних. Такая конструкция позволяет эффективно сглаживать движения при ходьбе и беге. Все четыре ноги оснащены «копытами» со специальной резиной, которая эффективно поглощает неровности поверхности и обладает высокой устойчивостью к скольжению. Еще можно отметить приборную панель, на которой отображается уровень водорода, данные навигации, положение центра тяжести и другая важная информация. Управление устройством осуществляется через смещение веса водителя, которое фиксируется ступеньками и рулем.

Пока что компания опубликовала видеоролик, созданный с помощью нейросетей, демонстрирующий возможности робота-коня. На YouTube-канале производителя отмечается, что это концептуальная модель для 2050 года.