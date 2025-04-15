spot_img
16 апреля, 2025
ДомойТелекомСобытияИТ-системы SOCAR перенесены в «Правительственное облако»

ИТ-системы SOCAR перенесены в «Правительственное облако»

SOCAR

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного Указа завершён процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики частично перенесла свои информационные системы и ресурсы в бакинский дата-центр ООО «AzInTelecom». Со стороны ООО «AzInTelecom» SOCAR были предоставлены услуги виртуального сервера (IaaS — Infrastructure-as-a-Service) и резервного копирования (BaaS — Backup-as-a-Service), реализованные на базе облачной инфраструктуры. Таким образом, учреждение обеспечило высокую доступность критически важных систем.

Исполнителем проекта «Правительственное облако», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, является ООО «AzInTelecom». В ходе реализации перехода осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры «AzInTelecom», находящиеся в городах Баку и Евлах. Следует отметить, что данное решение не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность их информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III».

Предыдущая статья
SOCAR İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb
Следующая статья
OpenAI представил семейство ИИ-моделей GPT-4.1, которые будут доступны только через API
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,948ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»