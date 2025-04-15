OpenAI представил семейство ИИ-моделей GPT-4.1, которые будут доступны только через API

Компания OpenAI представила новое семейство языковых моделей GPT-4.1, пришедшее на смену GPT-4o. В линейку вошли модели GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano — все они будут доступны только через API. GPT-4.1 nano, по словам OpenAI, является «самой маленькой, самой быстрой и самой дешевой» ИИ-моделью.

По словам разработчиков, модели GPT-4.1 превосходят GPT-4o почти по всем показателям. Кроме того, были улучшены возможности алгоритма в плане написания программного кода и следования инструкциям. Они допускают меньше ошибок и лучше следуют правкам.

Все три модели могут обрабатывать до 1 млн. токенов контекста — текста, изображений или видео. Для сравнения, GPT-4o може обрабатывать 128 тыс. токенов. Отмечается, что GPT-4.1 способна качественно обрабатывать информацию внутри контекстного окна на протяжении всего взаимодействия с пользователем.

«Мы обучили GPT-4.1 надежно воспринимать информацию на протяжении всего контекста длиной в 1 млн. Мы также обучили ее быть намного надежнее GPT-4o в замечании релевантного текста и игнорировании отвлекающих факторов на протяжении длинных и коротких контекстов», — говорится в пресс-релизе OpenAI.

GPT-4.1 на 26% дешевле GPT-4o, что стало особенно важным показателем, учитывая ИИ-модель китайской компании DeepSeek.