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16 апреля, 2025
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Свежий трейлер Elden Ring Nightreign посвятили могучему Рейдеру

Elden Ring Nightreign

Разработчики из студии FromSoftware выпустили новый трейлер мультиплеерной экшен-RPG Elden Ring Nightreign. Если ранее ролики посвящали Герцогине и ее способностям, то новый — еще одному играбельному персонажу могучему Raider (Рейдер). Отважный воин остается непоколебимым даже в хаосе битвы.

Рейдер описывается как сила, способная наносить огромный урон, выдерживая жестокие атаки, что делает его ценным активом на передовой в любой группе искателей приключений.

Его брутальность подчеркивается даже в одежде, которое напоминает наряд викингов. Он носит череп некоего чудовища, наверняка побежденного монстра. Рейдер сражается тяжелым и неимоверно мощным оружием и ставит врагов на колени, чтобы добить их с максимальной жестокостью.

Elden Ring: Nightreign выйдет 30 мая 2025 года и будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

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