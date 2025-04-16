Свежий трейлер Elden Ring Nightreign посвятили могучему Рейдеру

Разработчики из студии FromSoftware выпустили новый трейлер мультиплеерной экшен-RPG Elden Ring Nightreign. Если ранее ролики посвящали Герцогине и ее способностям, то новый — еще одному играбельному персонажу могучему Raider (Рейдер). Отважный воин остается непоколебимым даже в хаосе битвы.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Рейдер описывается как сила, способная наносить огромный урон, выдерживая жестокие атаки, что делает его ценным активом на передовой в любой группе искателей приключений.

Его брутальность подчеркивается даже в одежде, которое напоминает наряд викингов. Он носит череп некоего чудовища, наверняка побежденного монстра. Рейдер сражается тяжелым и неимоверно мощным оружием и ставит врагов на колени, чтобы добить их с максимальной жестокостью.

Elden Ring: Nightreign выйдет 30 мая 2025 года и будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.