Huawei и Zeekr анонсировали сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей до 1,5 МВт

В середине марта этого года китайская компания BYD представила новую систему зарядки на 1000 кВт (1 МВт) для электрокаров, которая позволяет восполнять их энергию так же быстро, как заправлять бензиновые автомобили. Всего за пять минут она обеспечивает запас хода в 400 км. Теперь компании Huawei и Zeekr (дочерний бренд Geely) анонсировали собственные сверхмощные станции.

Zeekr анонсировала зарядную станцию пиковой мощностью 1,2 МВт с полностью жидкостным охлаждением кабелей. На полную зарядку автомобильной батареи будет уходить 15 минут. Новая технология способна заряжать до 10 электрокаров одновременно. Последние несколько лет автопроизводитель последовательно увеличивал мощность фирменных зарядных станций, сперва с 360 до 600 кВт, а затем и до 800 кВт. Сейчас фирменная сеть Zeekr Power насчитывает 826 станций с 4007 зарядными терминалами. Новые терминалы будут представлены на Шанхайском автосалоне 23 апреля, после чего начнется их постепенное внедрение в существующую инфраструктуру.

Свою сверхбыструю зарядку представила также компания Huawei, причем у нее заявленная мощность еще выше — станция выдает 1,5 МВт. Максимальная скорость зарядки — 20 кВт·ч в минуту. В первую очередь новая станция предназначена для электрических грузовиков — на полную зарядку батареи будет уходить до 30 минут. Чтобы полностью зарядить легковой электромобиль, терминалу потребуется 15 минут. Премьера нового терминала Huawei состоится на автомобильной выставке в Шанхае 22 апреля.