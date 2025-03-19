BYD представил инновационную систему для зарядки электрокаров на 1000 кВт

Китайская компания BYD представила новую систему зарядки для электрокаров, которая позволяет восполнять их энергию так же быстро, как заправлять бензиновые автомобили.

«Революционная технология под названием Super e-Platform, которая полностью решит самую большую проблему в использовании электромобилей», обеспечивает мощность зарядки до 1000 кВт (1 МВт). Это в два раза мощнее Tesla Supercharger V4. Новая технология BYD позволяет восполнить запас хода на 400 км всего за 5 минут. Для сравнения, станции Tesla обеспечивают 275 км за 15 минут.

Компания также анонсировала создание в Китае собственной сети из более чем 4000 зарядных станций. Они будут разработаны специально для поддержки новой архитектуры и обеспечат более чем вдвое большую скорость зарядки по сравнению с Tesla Supercharger V4. Первыми машинами с поддержкой Super e-Platform станут внедорожник Tang L и седан Han L из серии Ocean, премьера которых состоится уже в этом месяце.

На фоне новости о супермощной зарядке акции компании BYD выросли на 5%