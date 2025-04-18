Huawei и SAIC анонсировали новый бренд электромобилей Shangjie

Компании Huawei и SAIC Motor анонсировали новый автомобильный бренд Shangjie. Топ-менеджер Huawei, сообщил, что первый электромобиль под новой маркой выйдет осенью 2025 года.

SAIC Motor — это крупнейший производитель автомобилей в Китае, на долю которого приходится 25% от всех продаж. Shangjie стартует с инвестициями в размере 6 млрд. юаней (примерно 820 млн. долларов) и собственной командой из более чем 5 тыс. сотрудников. Автомобили будут собирать на самых передовых заводах SAIC, а в будущем под бренд выделят собственное производство.

Shangjie стал уже пятым брендом в альянсе HIMA, присоединившись к Aito, Luxeed, Stelato и Maextro. На данное время Huawei и партнеры продают семь моделей электромобилей, а первая машина под брендом Shangjie должна стать самой доступной в линейке. Ожидается, что ее цена составит около 150 тыс. юаней (примерно 20 тыс. долларов).

По данным источника, первый электромобиль Shangjie будет основан на новой платформе SAIC Roewe (ES39) и ориентирован на молодую аудиторию. Премьера ожидается до конца текущего года. О международном выпуске информации пока нет.