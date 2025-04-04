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4 апреля, 2025
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Epic Games Store дарит своим пользователям ролевую игру Cat Quest II

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать фэнтезийную ролевую игру Cat Quest II о приключениях кота и собаки (раздача первой части была на прошлой неделе). Предложение действует до 10 апреля 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Cat Quest II состоялся в 2019 году. Игра получила крайне положительные отзывы. Пользователи хвалят красочный стиль, сюжет и более разнообразные задания, чем были в первой части. Играть можно как за кота, так и за собаку, в одиночку или с другом.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms и River City Girls.

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