Epic Games Store дарит своим пользователям ролевую игру Cat Quest II

В Epic Games Store можно бесплатно забрать фэнтезийную ролевую игру Cat Quest II о приключениях кота и собаки (раздача первой части была на прошлой неделе). Предложение действует до 10 апреля 19:00 по бакинскому времени.

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Релиз Cat Quest II состоялся в 2019 году. Игра получила крайне положительные отзывы. Пользователи хвалят красочный стиль, сюжет и более разнообразные задания, чем были в первой части. Играть можно как за кота, так и за собаку, в одиночку или с другом.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms и River City Girls.