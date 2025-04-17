Apple добавила iPhone 6s и Mac mini (2018) в список устаревших устройств

Компания Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него iPhone 6s и Mac mini (2018). Список винтажных гаджетов остался без изменений.

iPhone 6s вышел в 2015 году, это был первый iPhone с экраном 3D Touch. Смартфон продавался в Apple Store до 2018 года. Mac mini 2018 года стал последним Mac mini на процессорах Intel.

Устаревшие – это те устройства, которые не продаются уже более семи лет. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет после выхода продукта из продажи.

В начале 2025 года Apple добавила Watch Series 4, а также MacBook Pro 15″ (2019) в список винтажных устройств.