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3 января, 2025
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Apple Watch Series 4 и MacBook Pro 15″ (2019) теперь считаются винтажными устройствами

Apple Watch Series 4

Компания Apple обновила список винтажных устройств, добавив в него два продукта. Теперь Apple Watch Series 4 и MacBook Pro 15″ (2019) считаются винтажными.

Apple Watch Series 4 вышли в 2018 году. Это первые часы компании с увеличенными дисплеями, более тонкими безелями и более закругленными углами экрана.

MacBook Pro 15″ (2019) был последним 15-дюймовым MacBook Pro, несмотря на то, что ноутбук внесен в список винтажных продуктов, он все еще поддерживает последнюю версию macOS Sequoia.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания готова ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

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