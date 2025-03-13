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13 марта, 2025
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В PS Store проходит мартовская распродажа со скидками более чем на три тысячи игр

PS Store

Компания Sony запустила в PS Store крупную мартовскую распродажу, скидки получили более чем три тысячи игр и дополнений. Размер скидок одинаков во всех регионах, но итоговая стоимость игр может отличатся. Снизились цены на многие релизы 2024 года, а также разные части популярных серий, например, Assassin’s Creed, Call of Duty, Resident Evil и других.

Полный список предложений можно посмотреть по этой ссылке. Мартовская распродажа продлится до 27 марта 2025 года.

Текущая распродажа — это не традиционная весенняя: она должна начаться в конце марта или начале апреля. На традиционной весенней распродаже также можно будет приобрести со скидками физические копии игр и аксессуары для консолей (в регионах, где официально присутствует Sony).

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