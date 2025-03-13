QNAP обновляет коммутатор 100GbE QSW-M7308R-4X, добавляя поддержку Breakout, 40GbE QSFP+ и централизованного управления облаком

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила усовершенствованный управляемый коммутатор 100GbE Lite-L3 QSW-M7308R-4X. Порты 100GbE QSFP28 теперь имеют обратную совместимость с 40GbE QSFP+ и поддерживают подключение кабелей коммутации к четырем портам 25GbE SFP28. IТ-персонал также может централизованно контролировать несколько коммутаторов через платформу управления облаком AMIZcloud, что обеспечивает эффективное и гибкое развертывание сети и управление устройствами, сокращая первоначальные инвестиции и эксплуатационные расходы на обслуживание для предприятий, развертывающих сети 100GbE. Пользователи могут воспользоваться этими функциями, обновив QSW-M7308R-4X до последней версии программного обеспечения QSS Pro v4.1.

«QNAP продолжает совершенствовать расширенные программные функции собственных коммутаторов 100GbE, чтобы соответствовать высокой производительности и гибкости, необходимым для предприятий, расширяющих свою сетевую инфраструктуру 100GbE, — сказал менеджер по продуктам QNAP Рональд Сю (Ronald Hsu). — QSW-M7308R-4X — это один из немногих коммутаторов, который поддерживает обратную совместимость 100GbE по чрезвычайно низкой цене, а также отказоустойчивость уровня MC-LAG, конструкцию для монтажа в стойку половины глубины и возможности управления облаком, что делает его наиболее экономичным выбором для малых и средних предприятий, обновляющихся до 100GbE».

Ключевые обновления в QSW-M7308R-4X с QSS Pro v4.1:

Поддержка 100GbE Breakout: порт 100GbE QSFP28 можно подключить к большему количеству серверов, коммутаторов или NAS через кабель 100GbE QSFP28 с помощью четырех портов 25GbE SFP28.

Обратная совместимость со скоростями 40GbE: порт 100GbE QSFP28 может подключаться к серверам и коммутаторам с тем же интерфейсом с использованием кабелей 40GbE/100GbE DAC/AOC или трансиверов.

Малая задержка пользовательского опыта AVoIP: поддержка IGMP Snooping с PTP (Precision Time Protocol) и управление приоритетами QoS в соответствии со строгими стандартами времени ITU-T G.8273.3 Class A, что обеспечивает высокоточную синхронизацию времени для сетевых устройств. Это позволяет эффективно пересылать пакеты PTP и исправлять отклонения времени, вызванные внутренними задержками, гарантируя временную погрешность менее 100 наносекунд.

Централизованное управление облаком: с помощью платформы управления облаком AMIZcloud можно централизованно контролировать несколько коммутаторов, расположенных в разных местах, что упрощает удаленное устранение неполадок IТ-отделами и сокращает расходы на обслуживание.

Мониторинг оптоволоконных портов в реальном времени: оптоволоконные порты оснащены встроенными оптическими трансиверами и цифровым диагностическим мониторингом (DDM), обеспечивающим мониторинг в реальном времени и отчетность по параметрам, связанным с оптоволоконными соединениями, такими как оптическая мощность, температура, напряжение и состояние трансивера.

Дополнительные функции: QoS обеспечивает более детальное управление трафиком (планирование очередей) и управление приоритетами (строгая политика) для обеспечения своевременности критически важного трафика и повышения производительности сети. ACL Mirroring может дублировать трафик, который соответствует определенным правилам ACL, и перенаправлять его на назначенные устройства мониторинга или анализа.

AMIZcloud поддерживает управление только для определенных моделей коммутаторов.

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