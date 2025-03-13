Microsoft анонсировал Copilot for Gaming — ИИ-напарника для игроков

Компания Microsoft анонсировала ИИ-помощника Copilot for Gaming, который будет помогать игрокам проходить игры и давать рекомендации на основе геймплея, а также выполнять некоторые задачи, например, скачивать или запускать игры. Microsoft называет Copilot for Gaming своего рода игровым напарником для людей. На первом этапе помощник будет доступен через мобильное приложение Xbox и будет отображаться на отдельном экране.

Во время пресс-конференции менеджер Microsoft по продуктам для игрового ИИ Сонали Ядав (Sonali Yadav) продемонстрировала несколько сценариев использования Copilot for Gaming. Один из примеров касался Overwatch 2: помощник анализировал действия игрока и указывал на ошибки, допущенные при игре в одиночку без командного взаимодействия. Кроме того, он рекомендовал, каких героев можно выбрать, и объяснял, почему они подойдут ему. Другой пример демонстрировал его работу в Minecraft: игрок мог задавать вопросы о создании предметов, а ассистент, анализируя происходящее на экране, давал рекомендации.

В апреле Microsoft планирует протестировать ранние версии ИИ-помощника через мобильное приложение среди участников программы Xbox Insider.