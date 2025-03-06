spot_img
7 марта, 2025
ДомойSoftwareИгрыСостоялся релиз адвенчуры Split Fiction от создателей A Way Out и It...

Состоялся релиз адвенчуры Split Fiction от создателей A Way Out и It Takes Two

Split Fiction

Кооперативная адвенчура Split Fiction сегодня стала доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Разработкой игры занималась шведская студия Hazelight, известная по A Way Out и It Takes Two.

Специалисты компании Digital Foundry, которая специализируется на техническом анализе игр и оборудования, протестировали адвенчуру и отметили, что в отличие от многих других современных релизов, Split Fiction может похвастаться «отличной» производительностью абсолютно на всех платформах.

На всех консолях Split Fiction работает в высоком разрешении и со стабильными 60 fps. Базовая PlayStation 5 и Xbox Series X поддерживают нативное разрешение 1800p, а PS5 Pro выдает картинку в 4К. На Xbox Series S можно играть в Split Fiction в 1080p без потери качества графики.

В центре сюжета адвенчуры — две писательницы из будущего, Мио и Зои, которых обманом помещают в устройство для кражи идей. Машина внезапно выходит со строя, после чего девушки застревают в мирах собственных произведений. На каждом уровне присутствуют уникальные геймплейные механики и второстепенные квесты в скрытых локациях.

У игры высокие оценки от журналистов — средний рейтинг на Metacritic составил 91 балл из 100.

Предыдущая статья
Volkswagen показал концепт «народного электромобиля» ID. EVERY1
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,966ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»