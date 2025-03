Состоялся релиз адвенчуры Split Fiction от создателей A Way Out и It Takes Two

Кооперативная адвенчура Split Fiction сегодня стала доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Разработкой игры занималась шведская студия Hazelight, известная по A Way Out и It Takes Two.

Специалисты компании Digital Foundry, которая специализируется на техническом анализе игр и оборудования, протестировали адвенчуру и отметили, что в отличие от многих других современных релизов, Split Fiction может похвастаться «отличной» производительностью абсолютно на всех платформах.

На всех консолях Split Fiction работает в высоком разрешении и со стабильными 60 fps. Базовая PlayStation 5 и Xbox Series X поддерживают нативное разрешение 1800p, а PS5 Pro выдает картинку в 4К. На Xbox Series S можно играть в Split Fiction в 1080p без потери качества графики.

В центре сюжета адвенчуры — две писательницы из будущего, Мио и Зои, которых обманом помещают в устройство для кражи идей. Машина внезапно выходит со строя, после чего девушки застревают в мирах собственных произведений. На каждом уровне присутствуют уникальные геймплейные механики и второстепенные квесты в скрытых локациях.

У игры высокие оценки от журналистов — средний рейтинг на Metacritic составил 91 балл из 100.