Volkswagen показал концепт «народного электромобиля» ID. EVERY1

Компания Volkswagen показала концепт своего самого доступного электромобиля ID. EVERY1, который позиционируется как «народная» модель, то есть «для каждого». Дизайн электромобиля выполнен в простом и лаконичном стиле, он напоминает бензиновый хэтчбек Golf первого поколения. Габариты кузова составляют 3880 x 1816 x 1490 мм, объем багажника — 305 л. Колесные диски — 19-дюймовые. Машина рассчитана на четырех человек.

Volkswagen ID. EVERY1 построен на базе упрощенной платформы MEB с передним приводом. Мощность электродвигателя составит 94 л.с. (70 кВт), а максимальная скорость — 130 км/ч. Дальность хода — не менее 250 км (емкость тяговой батареи не сообщается). Компания также заявляет, что серийная версия автомобиля получит продвинутое ПО с возможностью беспроводного обновления. Благодаря чему электромобиль сможет получать новые функции на протяжении всего жизненного цикла.

В салоне на двухуровневой передней панели установлены малый дисплей приборов и более крупный экран медиасистемы. Под ним расположены физические клавиши для управления климат-контролем, подогревом сидений и аудиосистемой. На месте центрального тоннеля располагается съемная Bluetooth-колонка.

Ориентировочная цена на Volkswagen ID. EVERY1 составляет €20 000, серийная версия машины ожидается в 2027 году. Компания также заявила, что планирует выпустить целую линейку бюджетных электрокаров.