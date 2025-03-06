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7 марта, 2025
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Volkswagen показал концепт «народного электромобиля» ID. EVERY1

Volkswagen ID. EVERY1

Компания Volkswagen показала концепт своего самого доступного электромобиля ID. EVERY1, который позиционируется как «народная» модель, то есть «для каждого». Дизайн электромобиля выполнен в простом и лаконичном стиле, он напоминает бензиновый хэтчбек Golf первого поколения. Габариты кузова составляют 3880 x 1816 x 1490 мм, объем багажника — 305 л. Колесные диски — 19-дюймовые. Машина рассчитана на четырех человек.

Volkswagen ID. EVERY1

Volkswagen ID. EVERY1 построен на базе упрощенной платформы MEB с передним приводом. Мощность электродвигателя составит 94 л.с. (70 кВт), а максимальная скорость — 130 км/ч. Дальность хода — не менее 250 км (емкость тяговой батареи не сообщается). Компания также заявляет, что серийная версия автомобиля получит продвинутое ПО с возможностью беспроводного обновления. Благодаря чему электромобиль сможет получать новые функции на протяжении всего жизненного цикла.

В салоне на двухуровневой передней панели установлены малый дисплей приборов и более крупный экран медиасистемы. Под ним расположены физические клавиши для управления климат-контролем, подогревом сидений и аудиосистемой. На месте центрального тоннеля располагается съемная Bluetooth-колонка.

Ориентировочная цена на Volkswagen ID. EVERY1 составляет €20 000, серийная версия машины ожидается в 2027 году. Компания также заявила, что планирует выпустить целую линейку бюджетных электрокаров.

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