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7 марта, 2025
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Bang & Olufsen перевыпустила культовый проигрыватель Beogram 4000

Beogram 4000

Компания Bang & Olufsen совместно с модным домом Saint Laurent восстановили классический проигрыватель Beogram 4000, который был выпущен в 1970-х годах. К проекту присоединился бельгийско-итальянский модельер и креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Beogram 4000

Всего было восстановлено десять проигрывателей, получивших название Beogram 4000c Series Saint Laurent Rive Droit Edition. Корпус устройства выполнен из цельного дерева зирикоте с алюминиевой верхней пластиной. Проигрыватель воспроизводит пластинки со скоростью до 45 об/мин. Поставляется он в деревянной подарочной коробке. У каждого есть индивидуальный номер. Цена одного проигрывателя составляет 27 000 евро.

«Первоначально представленный в начале 1970-х годов, проигрыватель Beogram 4000 Series определил эстетику эпохи и был признан классикой дизайна. Сегодня под творческим руководством Энтони Ваккарелло легендарный проигрыватель возрожден в коллекционном издании, которое воплощает вневременные инновации и уникальное мастерство», — говорится на сайте проекта.

Данный проект — это не первый подобный опыт для компании. В 2020 году Bang & Olufsen уже выпускала восстановленные версии Beogram 4000, но у них была другая расцветка.

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