Bang & Olufsen перевыпустила культовый проигрыватель Beogram 4000

Компания Bang & Olufsen совместно с модным домом Saint Laurent восстановили классический проигрыватель Beogram 4000, который был выпущен в 1970-х годах. К проекту присоединился бельгийско-итальянский модельер и креативный директор Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Всего было восстановлено десять проигрывателей, получивших название Beogram 4000c Series Saint Laurent Rive Droit Edition. Корпус устройства выполнен из цельного дерева зирикоте с алюминиевой верхней пластиной. Проигрыватель воспроизводит пластинки со скоростью до 45 об/мин. Поставляется он в деревянной подарочной коробке. У каждого есть индивидуальный номер. Цена одного проигрывателя составляет 27 000 евро.

«Первоначально представленный в начале 1970-х годов, проигрыватель Beogram 4000 Series определил эстетику эпохи и был признан классикой дизайна. Сегодня под творческим руководством Энтони Ваккарелло легендарный проигрыватель возрожден в коллекционном издании, которое воплощает вневременные инновации и уникальное мастерство», — говорится на сайте проекта.

Данный проект — это не первый подобный опыт для компании. В 2020 году Bang & Olufsen уже выпускала восстановленные версии Beogram 4000, но у них была другая расцветка.