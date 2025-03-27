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28 марта, 2025
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Sony назвала бесплатные игры для подписчиков стандартной подписки PS Plus в апреле

PS Plus

Компания Sony опубликовала список игр, которые владельцы базового тарифа подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в апреле. Как обычно, предлагаются три игры:

  • RoboCop: Rogue City (PS5) — экшен от первого лица, основанный на серии культовых фильмов «Робокоп»;
  • The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5) — survival-хоррор по мотивам классического слэшера «Техасская резня бензопилой»;
  • Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker’s Memory (PS4) — японская RPG с пошаговой боевой системой.

Все три игры будут доступны подписчикам PS Plus с 1 апреля по 5 мая.

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