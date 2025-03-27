Представлена приставка Xiaomi TV Box S 3-го поколения

Компания Xiaomi представила новую телевизионную приставку TV Box S 3-го поколения, которая будет доступна по всему миру. Устройство поддерживает воспроизведение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) с Dolby Vision и HDR10+, а также звук Dolby Atmos и DTS:X.

В основе TV Box лежит 4-ядерный ARM-чип с тактовой частотой до 2,5 GHz и графическим процессором G310 V2. Xiaomi утверждает, что в сравнении с прошлой моделью приставки производительность по части CPU стала выше на 25%, а по части GPU — на 130%. Объем оперативной памяти составляет всего 2 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – Gb. Пользователи в сети уже раскритиковали компанию за такое малое количество ОЗУ, а также за отсутствие порта Ethernet и устаревший разъем USB 2.0.

В оснащение также входят Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и HDMI 2.1, USB 2.0. На устройство установлена операционная система Google TV. Пульт Bluetooth с голосовым управлением поддерживает ввод с помощью Google Assistant. Размеры корпуса приставки составляют 97 × 97 × 17 мм при весе 91,2 гр. TV Box позволяет транслировать медиаконтент через Google Cast. В комплекте идет адаптер питания и кабель HDMI.

Дата начала продаж и цена Xiaomi TV Box S 3-го поколения пока не объявлены.