Глава Xiaomi показал электрокроссовер YU7

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал в социальных сетях серию снимков нового электрического кроссовера Xiaomi YU7. Это второй автомобиль компании, полноценная презентация которого ожидается летом этого года.

Электрокроссовер YU7 построен на той же платформе Modena, что и седан SU7. Внешне автомобиль тоже во многом напоминает SU7: схожая форма фар, фирменная световая полоса и датчик LiDAR на крыше в составе системы помощи водителю. Покупателям будет предложено на выбор 26 различных вариантов дизайна колесных дисков.

Габаритная длина Xiaomi YU7 составляет 4999 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1600-1608 мм в зависимости от модификации, колесная база — 3000 мм. Штатные колеса — 19-, 20- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — от 2315 до 2425 кг.

У кроссовера будут как минимум три модификации. Базовая модель получит один электромотор на задней оси мощностью 235 кВт (320 л.с.) и литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 96,3 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 820 км пробега по циклу CLTC, максимальная скорость — 240 км/ч. Вторая версия — двухмоторная полноприводная, мощность переднего мотора — 130 кВт (177 л.с.), заднего — 235 кВт (320 л.с.), емкость тройной литиевой батареи — 101,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 760 км по циклу CLTC, максимальная скорость — 240 км/ч.

Третья версия тоже двухмоторная полноприводная, но более мощная, передний мотор здесь выдает 220 кВт (299 л.с.), задний — 288 кВт (392 л.с.), Данных о емкости батарее пока нет, максимальная скорость — 253 км/ч.

Ожидается, что цена на Xiaomi YU7 в Китае составит от $41 060 до $54 840 в зависимости от модификации. Запуск электрокроссовера планируется в середине этого года.