Следующее поколение Smart Connect улучшает пользовательский опыт с помощью новых функций Moto AI

В прошлом году Motorola и Lenovo представили приложение Smart Connect для бесшовной синхронизации своих устройств, объединив их в единую цифровую экосистему. Более 9 миллионов пользователей ежемесячно с помощью Smart Connect делают свою повседневную жизнь более комфортной и продуктивной, применяя для работы с контентом такие функции, как Miracast для шеринга экрана смартфона на ТВ, общий буфер обмена файлами и потоковая передача данных. Сегодня анонсировали обновление Smart Connect, который теперь имеет функциональность искусственного интеллекта.

Бесшовное взаимодействие с Moto AI

Moto AI расширяет возможности взаимодействия нескольких устройств. Он позволяет с помощью голосовых или текстовых команд запустить трансляцию контента с телефона на телевизор или раздать его на ПК или планшет. Функциональность искусственного интеллекта дает возможность пользователям, в буквальном смысле, не пошевелив пальцем, получить повышенную производительность сразу на нескольких устройствах, простое управление подключением и бесшовную синхронизацию для развлечений.

С помощью AI Search пользователи могут использовать голосовые команды для поиска документов, хранящихся на планшете Lenovo YOGA Tab Plus (16 ГБ). Например, пользователь возвращается из командировки и ему нужно сформировать отчет о расходах в поездке. Теперь можно забыть о ручной сортировке различных папок или файлов (выписка из банка, договор аренды или счет за проживание в отеле). Вместо этого пользователь посредством голосовой команды «взять мои ресторанные чеки» может дать задание Smart Connect извлечь необходимую информацию из памяти устройства и продолжить работу с уже найденными документами. Smart Connect осуществляет поиск информации считанные секунды, экономя время и энергию пользователей.

Обзор всех гаджетов с расширенной совместимостью устройств

Обновленная настраиваемся панель управления в интерфейсе Smart Connect отображает все совместимые устройства экосистемы, включая moto tag, moto buds (наушники) и ПК. Это еще больше упрощает поиск, добавление или отключение устройств, а также проверку запаса их зарядки и времени автономной работы. Представленное обновление Smart Connect, также, предлагает бесшовную синхронизацию с Android устройствами сторонних поставщиков, что дает большему количеству пользователей возможность доступа к функциям ИИ.

Доступность

Последняя версия Smart Connect будет доступна в ближайшие недели на любом ПК с Windows 10 или более поздней версии в Microsoft Store, а также на некоторых планшетах Lenovo и устройствах Motorola в Google Play Store.