QNAP Immutable Storage — гарантия безопасности ваших данных в облаке или локально

В цифровую эпоху данные стали основным активом корпоративных операций. Целостность этих данных имеют решающее значение для выживания и роста компании, будь то информация о клиентах и финансовые отчеты или данные, влияющие на принятия корпоративных решений обеспечение безопасности. Однако с ростом серьезности киберугроз, особенно всплеском атак с использованием программ-вымогателей, предприятия сталкиваются с беспрецедентными проблемами в вопросах обеспечения безопасности данных. В такой ситуации технология Data Immutability (неизменяемость данных) привлекает все большее внимание предприятий. Эта технология обеспечивает дополнительный уровень защиты, предотвращая изменение и удаление данных, обеспечивая их целостность, а также защищая критически важные бизнес-данные даже в случае кибератаки.

Кроме того, неизменяемость данных также важна с точки зрения соответствия регулятивным требованиям. Во всем мире все больше и больше правил требуют от компаний обеспечивать долгосрочное хранение и неподдельность данных. Это не только защита корпоративной информационной безопасности, но и необходимое средство для выполнения нормативных требований. Компания QNAP в своем блоге рассмотрела базовую концепцию неизменности данных, ее важность для бизнеса, методы предотвращения атак с использованием программ-вымогателей и то, как компания может помочь предприятиям легко добиться неизменности данных с помощью своих передовых решений для хранения данных.

Что такое неизменяемость данных?

Говоря простым языком, неизменяемость данных означает, что после записи данные не могут быть изменены или удалены, и к ним будет разрешен только доступ на чтение. Эта технология особенно подходит для долгосрочной защиты критически важных данных. Будь то предотвращение внутренних ошибок или сопротивление внешним вредоносным атакам, неизменяемость данных может эффективно гарантировать целостность данных. Неизменяемость данных обычно может быть достигнута с помощью различных технологий, наиболее распространенными из которых являются технология WORM (Write Once, Read Many) и Object Lock.

В целом, неизменяемость данных обеспечивает более безопасную среду управления данными для предприятий, предотвращая подделку данных. В частности, при столкновении с внутренними ошибками при проведении определенных операций, внешними кибератаками или нормативными требованиями эта технология становится эффективным средством защиты безопасности данных.

Важность неизменяемости данных на современном предприятии

Защита конфиденциальных данных

На современных предприятиях данные являются не просто побочным продуктом операций, они стали важнейшим компонентом основного бизнеса. Будь то личная информация клиентов, данные о продажах или финансовые записи, эти конфиденциальные данные оказывают решающее влияние на текущую деятельность бизнеса. Поскольку объем данных продолжает расти, предприятиям требуются более совершенные методы их защиты от подделки, случайного удаления или злонамеренного повреждения.

После того, как эти конфиденциальные данные будут скомпрометированы, компании могут столкнуться с многочисленными потерями. Во-первых, потеря или подделка данных могут напрямую повлиять на бизнес-операции, не позволяя компании своевременно предоставлять услуги или продукты, тем самым подрывая доверие клиентов. Во-вторых, утечка или подделка данных также может вызвать правовые и нормативные проблемы, что еще больше увеличивает риск соответствия компании требованиям регуляторов. Что еще хуже, репутация компании может быть серьезно подорвана, что часто оказывается необратимым процессом.

Соблюдение нормативных требований

Помимо защиты конфиденциальных данных, неизменность данных играет решающую роль в выполнении требований соответствия. С ужесточением нормативных требований по всему миру предприятия должны обеспечить долгосрочное сохранение и неизменность данных для соответствия требованиям законодательства. Например, GDPR (Общий регламент по защите данных) Европейского союза устанавливает строгие правила обработки персональных данных, включая прозрачность и безопасность в защите данных. Аналогичным образом, в Соединенных Штатах HIPAA (Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования) требует от медицинских учреждений защищать данные пациентов и обеспечивать целостность данных.

Технологии неизменяемости данных, такие как WORM (Write Once, Read Many) и Object Lock, обеспечивают техническую основу для предприятий, чтобы они могли соблюдать эти правила, гарантируя, что они могут работать безопасно и в соответствии с нормативными требованиями.

Уроки истории: атаки программ-вымогателей

На самом деле, многие предприятия усвоили важность неизменности данных, подвергшись крупным кибератакам в прошлом.

Программы-вымогатели — это тип вредоносного программного обеспечения, которое шифрует данные компании и требует выкуп от жертвы в обмен на ключ дешифрования. В последние годы количество и сложность таких атак существенно выросла, и целями этих атак становятся компании любых размеров. Обычно программы-вымогатели проникают в корпоративную сеть через фишинговые письма или уязвимости системы, а затем шифруют критически важные данные компании, в результате чего бизнес не может нормально работать. Если компании не могут своевременно восстановить данные, они вынуждены прерывать бизнес, терять клиентов и наносить ущерб репутации бренда.

Атака программ-вымогателей WannaCry 2017 года затронула сотни компаний по всему миру, заставив остановить работу, поскольку их данные были зашифрованы. Хакеры потребовали от этих компаний огромные выкупы в обмен на расшифровку данных. Однако для компаний, которые внедрили технологию неизменяемости данных, ситуация сложилась совершенно по иному сценарию. Эти компании смогли быстро возобновить работу со своего неизменяемого хранилища данных без необходимости платить выкуп.

Эти реальные случаи подчеркивают ценность неизменяемых данных в защите от киберугроз. Поскольку атаки программ-вымогателей становятся все более частыми, неизменяемость данных станет решающим оружием для предприятий в решении будущих проблем безопасности.

Как неизменяемость данных помогает предприятиям предотвращать атаки программ-вымогателей

Хотя предприятия могут снизить риск атак с помощью различных мер безопасности, таких как укрепление защиты сетевой инфраструктуры и регулярное резервное копирование данных, этих методов недостаточно для полного устранения угрозы, которую несут в себе программы-вымогатели. Особенно в том случае, когда сама система резервного копирования предприятия подвергается атаке, традиционные решения для резервного копирования могут не обеспечить адекватной защиты.

Неизменяемость данных как защитная мера

Технология неизменяемости данных показала огромный потенциал в защите от атак программ-вымогателей. Благодаря таким технологиям, как WORM или Object Lock, можно гарантировать, что данные не будут изменены или удалены после записи. Даже если хакеры успешно проникнут в систему компании, они не смогут зашифровать или изменить неизменяемые данные. Это означает, что даже если основная система данных предприятия подвергнется атаке программы-вымогателя, оно все равно сможет быстро возобновить нормальную работу с неизменяемыми данными без необходимости платить выкуп злоумышленникам.

Ключевые технологические элементы для неизменяемости данных

Чтобы добиться неизменяемости данных, предприятия часто полагаются на комбинацию ряда технологий для обеспечения безопасности данных. Вот некоторые ключевые технологические элементы:

WORM (Write Once, Read Many): WORM — это распространенная технология неизменяемости данных. Ее основная концепция заключается в том, чтобы данные можно было записать один раз, после чего их можно было только прочитать, и они не могли быть изменены или удалены. Эта технология широко используется в отраслях, которые в значительной степени зависят от целостности данных, таких как финансы, юриспруденция и медицина. Например, финансовым учреждениям необходимо хранить большое количество записей о транзакциях. После создания этих записей необходимо обеспечить целостность данных для будущего аудита или проверки. Технология WORM гарантирует, что эти данные не будут скомпрометированы случайными или злонамеренными действиями. После записи данных на устройство хранения они не могут быть изменены или удалены, а могут быть только прочитаны. Это может эффективно предотвратить шифрование или изменение хранимых данных программами-вымогателями. Object Lock (ObjectLock): Object Lock — еще одна технология для достижения неизменяемости данных. Она позволяет предприятиям устанавливать время «блокировки» для данных по мере необходимости, в течение которого они не могут быть изменены или удалены. Такая гибкость делает Object Lock идеальным выбором для предприятий, когда им необходимо скорректировать период защиты данных в зависимости от различных бизнес-потребностей. Например, организациям здравоохранения может потребоваться хранить записи пациентов в соответствии с различными нормативными требованиями, и эти записи могут храниться в течение нескольких лет или дольше. Object Lock может гибко реагировать на такие потребности. С помощью Object Lock предприятия могут устанавливать время блокировки для каждого объекта данных. В течение этого периода данные не могут быть изменены или удалены, что обеспечивает безопасность критически важных данных во время хранения. Многоуровневая архитектура хранения: при внедрении неизменности данных предприятия обычно используют многоуровневую архитектуру хранения. Это означает, что данные будут храниться в разных физических или облачных местоположениях, где каждый уровень хранения имеет защиту неизменности для дальнейшего повышения безопасности данных.

Решение по обеспечению неизменяемости данных от QNAP

Как ведущий поставщик решений для хранения данных, QNAP предлагает комплексные решения по обеспечению неизменяемости данных, помогая предприятиям обеспечивать долгосрочную безопасность и целостность данных как в облаке, так и в локальных средах.

Технология WORM и Object Lock

Решения для хранения данных QNAP поставляются со встроенными технологиями WORM и Object Lock, позволяющими легко добиться неизменяемости данных. Эти технологии гарантируют, что данные не могут быть изменены или удалены после записи. Предприятия могут гибко устанавливать период блокировки в соответствии с собственными бизнес-потребностями, чтобы гарантировать, что важные данные не будут подделаны в течение периода хранения.

Облачное хранилище

Для нужд облачного хранения данных QNAP предоставляет службы myQNAPcloud Storage и myQNAPcloud Object. myQNAPcloud Storage позволяет предприятиям выполнять резервное копирование критически важных данных из NAS в облако и устанавливать «Режим соответствия» с помощью неизменяемости данных для обеспечения долгосрочной безопасности данных. myQNAPcloud Object — это S3-совместимая объектная служба хранения с функцией Object Lock для дополнительной гарантии неизменности данных, которая особенно подходит для корпоративных развертываний, требующих облачного хранения.

Локальное хранилище

QNAP QuTS hero NAS — это высокопроизводительное решение для хранения данных на основе файловой системы ZFS. Оно поддерживает функции неизменности данных, такие как WORM, управление логическими дисками RAID-Z, автоматическую проверку данных и упреждающее предотвращение повреждений. Кроме того, QuTS hero предлагает возможности сжатия данных, дедупликации и самовосстановления, помогающие предприятиям эффективно управлять большими объемами бизнес-данных и защищать их. QNAP QuObjects — это S3-совместимая объектная платформа хранения данных, получившая сертификацию Veeam Ready — Immutability. Она может легко интегрироваться с программным обеспечением для резервного копирования Veeam, предоставляя предприятиям более надежное решение для защиты данных.

Действуйте сейчас!

Неизменяемость данных стала необходимым инструментом для современных предприятий в борьбе со всевозможными угрозами. Будь то защита от атак программ-вымогателей или соблюдение нормативных требований, эта технология эффективно защищает критически важные бизнес-данные от компрометации. QNAP предлагает ряд передовых решений для хранения данных, от облачных до локальных, чтобы помочь предприятиям легко достичь неизменяемости данных и обеспечить непрерывную работу бизнеса.

Если ваша компания сталкивается с проблемами защиты данных или хочет узнать больше о решениях QNAP по неизменяемости данных, вы можете связаться с бизнес-командой QNAP или авторизованными дистрибьюторами QNAP в Азербайджане для получения более профессиональных консультаций и технической поддержки.