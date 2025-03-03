Lenovo представила новые устройства на основе искусственного интеллекта для конечных пользователей

Сегодня на MWC 2025 компания Lenovo анонсировала новые ноутбуки Yoga и IdeaPad AI, а также программное обеспечение и аксессуары, которые используют возможности искусственного интеллекта для повышения креативности и производительности пользователей. Представленные новинки пополнили портфель продуктов Lenovo с искусственным интеллектом, в который вошли Copilot+PC c Windows Studio Effects, а также, устройства на базе графических процессоров NVIDIA для тяжелых задач и ноутбуки Lenovo Aura Edition, созданные с помощью Intel.

Yoga Solar PC — ПК, работающий от солнца

Yoga Solar PC — это прототип ноутбука для пользователей, которые предпочитают работать вне офиса в традиционном его понимании. Устройство призвано преодолеть разрыв между функциональностью и экологическим сознанием и представляет собой воплощение идеи объединения возобновляемых источников энергии и технологических инноваций – синергии, которая лежит в основе долгосрочной стратегии устойчивого развития Lenovo.

Устройство оснащено панелью с коэффициентом преобразования солнечной энергии более 24% — один из самых высоких показателей в отрасли. Такой высокий показатель достигается за счет использования технологии «Back Contact Cell», которая позволила переместить монтажные кронштейны и проводящие ток сетки на тыльную часть солнечных батарей, максимизируя площадь активного поглощения. Революционная система динамического мониторинга солнечной энергии (Dynamic Solar Tracking) постоянно измеряет ток и напряжение на панели, автоматически регулируя настройки зарядного устройства в соответствии запасом энергии, обеспечивая максимальную экономию ресурса независимо от интенсивности освещения. Даже в условиях недостаточной освещенности панель способна вырабатывать энергию и поддерживать заряд батареи ПК, когда он не используется.

Установленная в Yoga Solar PC солнечная панель за 20 минут поглощает и преобразовывает от прямых солнечных лучей достаточное количество энергии для воспроизведения видео на ПК в течение одного часа. Тонкий и легкий Yoga Solar PC толщиной всего 15 мм и весом всего 1,22 кг является первым в мире ультратонким ПК на солнечных батареях и является демонстрацией стремления Lenovo создавать будущее, в котором творчество на ПК может быть доступно в любом месте, куда дотянется свет.

В Lenovo Aura Edition добавлены два новых ноутбука Lenovo Yoga AI

Линейка Lenovo Aura Edition, созданная совместно с Intel, является результатом многолетнего сотрудничества между Lenovo и Intel для разработки набора уникального программного обеспечения, оборудования и функций искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу ПК и делают вычисления более персонализированными и защищенными.

Новые Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) и Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10), Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10), Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10), Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 2-in-1 Aura Edition, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition пополнили семейство ноутбуков Lenovo Aura Edition с такими эксклюзивными режимами и функциями, как:

Smart Modes интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества.

интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества. Smart Share обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое.

обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое. Smart Care обеспечивает быстрый доступ к онлайн-поддержке Lenovo и чат-боту для решения проблем в режиме реального времени. Программы расширенного сервисного обслуживания Lenovo Premium Care и Lenovo Premium Care Plus5 предоставляет возможность получения круглосуточной профессиональной помощи через приложение в ПК или смартфоне.

Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10)

Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) создан для создателей контента, которым требуется высокая производительность и точность. Благодаря процессору Intel Core Ultra и графическому процессору NVIDIA GeForce RTX 5070 (в максимальной комплектации) устройство обеспечивает расширенные возможности искусственного интеллекта, исключительное качество отображения и мощные вычислительные характеристики. Ноутбук Yoga предлагает встроенный в устройство искусственный интеллект, открывающий доступ к множеству новых функций в сторонних приложениях для создания видео, фотографий и музыки, чтобы упростить и улучшить рабочие процессы пользователя, позволяя им сосредоточиться на том, что важнее всего. Например, Lenovo Creator Zone — предустановленное ПО на базе искусственного интеллекта или Lenovo X Power — решение на базе машинного обучения, которое оптимизирует производительность с помощью управления параметрами сверхбыстрой оперативной памяти и охлаждения для достижения TDP 130 Вт.

Ноутбук оснащен дисплеем PureSight Pro с разрешением 3.2K и технологией Tandem OLED — двойным слоем OLED-пикселей, которая увеличивает общую яркость до 1600 нит, а также способствует более эффективному энергопотреблению. Дисплей также поддерживает цветовую гамму 100% sRGB, P3 и Adobe RGB для реалистичной цветопередачи. Дискретный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 вместе с ПО NVIDIA Studio значительно ускоряют редактирование видео, 3D-рендеринг и рабочие процессы дизайна, экономя время и позволяя пользователю полностью погрузиться в творческий процесс.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) — это идеальный инструмент для создателей контента, позволяющий воплотить свои идеи в реальность с помощью интегрированного искусственного интеллекта, который делает устройство естественным продолжением замысла создателя.

Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10)

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10) — сочетает в себе производительность искусственного интеллекта и функции Aura Edition, оптимизирующие творческий процесс. Благодаря процессорам Intel Core Ultra 9 и оперативной памяти объемом до 32 ГБ ноутбук обеспечивает высокую производительность и долгое время автономной работы. Устройство имеет 14,5” 3K OLED PureSight Pro дисплей. Встроенное ПО Lenovo X Power адаптируется к конкретным потребностям пользователя, обеспечивая плавную производительность, бесшумное охлаждение и надежность за счет интеллектуального управления нагрузкой на процессор и оперативную память, выдавая TDP 75 Вт.

Обновлённая клавиатура Yoga имеет полноразмерные клавиши с ходом 1,5 мм, с покрытием устойчивым к отпечаткам пальцев и попаданию влаги, что обеспечивает комфортный ввод текста и износостойкость в течение длительного времени. В состав Yoga Premium Suite – набор встроенных аудио-видео устройств ноутбука, также, входят четыре динамика Dolby Atmos и микрофоны с шумоподавлением для четкого и чистого звука.

Yoga Pro 7 (14”, 10)

Ноутбук Yoga Pro 7 (14″, 10) на базе процессоров AMD Ryzen AI серии 300 — этот Copilot+PC с NPU 50 TOPS обеспечивает функциональные возможности искусственного интеллекта во множестве творческих приложений. Lenovo X Power оптимизирует производительность всех систем устройства, гарантируя, что процессор, оперативная память и другие компоненты работают слажено и эффективно, обеспечивая максимальное время автономной работы.

3K OLED дисплей Lenovo PureSight Pro обеспечивает яркую и точную цветопередачу, за превосходное качество звука отвечает звуковая система с поддержкой технологии Dolby Atmos. Полноразмерная фирменная клавиатура Yoga Premium Suite имеет клавиши с плавным ходом 1,5 мм для комфортного набора текста, а также покрыты специальным составом, устойчивым к отпечаткам пальцев и препятствующим попаданию влаги внутрь устройства. В дополнение к двум портам USB-4 Type-C, ноутбук также имеет пару портов USB-A для бесшовного подключения к периферийным устройствам. Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 10) доступен в бирюзовом цвете Tidal Teal — фирменном цвете Yoga.

Yoga Slim 7 (14”, 10)

Ноутбук Yoga Slim 7 (14″, 10) предназначен для создателей контента, которым важна портативность без ущерба для вычислительной мощности. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и процессорами AMD Ryzen AI серии 300 с до 50 TOPS, что открывает широкие возможности для рабочих процессов с искусственным интеллектом. Несмотря на компактное исполнение этот ноутбук имеет мощный аккумулятор, гарантирующий до 22,5 часов автономной работы.

Yoga 7 2-в-1 (16”, 10) и (14”, 10)

Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) и Yoga 7 2-в-1 (14″, 10) представляют собой трансформируемые Copilot+PC c шарниром 360° для нескольких вариантов использования: в режиме планшета, демонстрационного экрана (палатки) или ноутбука. Новое перо Yoga (доступно опционально) обогащает инструментарий криэйторов для творчества и обеспечивает плавное и точное управление устройством. Оба ноутбука оснащены мощными процессорами AMD Ryzen AI серии 300 с NPU 50 TOPS. За оптимизацию работы всех компонентов системы в зависимости от сценария использования отвечает ПО управления Lenovo AI Core. Сенсорные OLED-дисплеи PureSight OLED с разрешением до 2,8K, доступные в моделях с диагональю 14 и 16 дюймов, имеют пиковую яркость 1100 нит и частоту обновления 120 Гц.

IdeaPad Slim 3x (15”, 10)

В IdeaPad Slim 3x (15″, 10) — вычисления сочетаются со смелым дизайном и долговечностью. Устройство сочетает в себе повышенную производительность, износостойкий корпус и возможность расширения хранилища, что увеличивает его ценность в качестве платформы для повышения производительности спустя годы после покупки. Благодаря процессору Snapdragon X, этот Copilot+PC1 оснащен NPU 45 TOPS, который благодаря искусственному интеллекту увеличивает производительность пользователя, обеспечивая более быстрое выполнение задач (черчение, компиляцию, генерацию, редактирование и др.).

В дополнение к мощным встроенным возможностям искусственного интеллекта и поддержке функциональности Copilot+ (доступной со специальной клавиши) процессор Snapdragon X обеспечивает превосходную энергоэффективность, а за увеличенное время автономной работы отвечает аккумулятор емкостью до 60 Вт·ч. Верхняя крышка ноутбука выполнена из металла, а сам ноутбук прошел испытания на соответствие стандартам MIL-STD-810H, ноутбук может выдержать длительное пребывание. Когда придет время подключиться к сети, быстрая зарядка Rapid Charge обеспечит до двух часов автономной работы всего за 15 минут зарядки.

Ноутбук IdeaPad Slim 3x (15″, 10) позволяет пользователю увеличить пространство для хранения файлов, приложений, игр и всего, что потребуется хранить в будущем. Для этого в ноутбуке обеспечена возможность добавления второй SSD.

Обновленная линейка IdeaPad

Ноутбуки IdeaPad Pro 5 (16″, 10), IdeaPad Pro 5 (14″, 10), IdeaPad Slim 5 (14″, 10), IdeaPad Slim 5 (14″, 10), IdeaPad 5 2-в-1 (16″, 10) и IdeaPad 5 2-в-1 (14″, 10) уже доступны на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Каждый из этих Copilot + ноутбуков оснащен процессорами AMD Ryzen AI серии 300, которые обеспечивают до 50 TOPS и решения для повышения производительности на основе искусственного интеллекта.

Серия IdeaPad Pro 5 оснащена дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для обработки ресурсоемкой графики и для тяжелых рабочих нагрузок. Серия IdeaPad Slim 5 имеет высокую производительность и компактные размеры корпуса, а IdeaPad 5 2-в-1 предоставляет функциональность ПК и планшета в одном устройстве.

Прототипы устройств Lenovo

В дополнение к упомянутому выше прототипу Yoga Solar PC Lenovo продемонстрировала следующие концепты пользовательских устройств и аксессуаров:

Solar Power Kit для Yoga

Solar Power Kit — концепт портативного накопителя солнечной энергии для ноутбуков Yoga. Для разработки прототипа этого устройства Lenovo использует технологию Maximum Power Point Tracking (MPPT), с помощью которой обеспечивается захват и преобразование солнечной энергии для питания ноутбука. Такой внешний павербанк можно заряжать везде, где есть солнечный свет с помощью съемной солнечной панели USB-C, которую можно прикрепить к сумке, рюкзаку, палатке или дереву.

Дисплей с искусственным интеллектом и NPU

Дисплей Lenovo AI Display с дискретным NPU (dNPU) внутри, который не только расширяет возможности самого монитора, но и дополняет вычислительную мощь ПК, не использующих искусственный интеллект, ресурсами нейропроцессора. C помощью такого дисплея ПК без ИИ могут использовать большие языковые модели, помогая выполнять задачи пользователя. Lenovo AI Display с dNPU внутри адаптируется к движениям пользователя и его положению за устройством, автоматически вращая, поднимая и наклоняя экран для оптимизации углов обзора.

Lenovo AI Stick

Lenovo AI Stick — это прототип подключаемого модуля локального искусственного интеллекта. Небольшое устройство позволяет пользователям с ПК, не оснащенным NPU, получить доступ к расширенным функциям искусственного интеллекта, таким как локальные большие языковые модели (LLM) и графические приложения с искусственным интеллектом. Lenovo AI Stick оснащен NPU с 32TOPS, который подключается к ПК через порт USB-C Thunderbolt, что позволяет ПК использовать функции Lenovo AI Now. Устройство также может быть подключено к розетке для максимальной производительности при выполнении ресурсоемких задач, требующих искусственного интеллекта.

Smart Connect — интеграция экосистемы с функциями искусственного интеллекта

Lenovo и Motorola продолжают улучшать взаимодействие устройств единой экосистемы с помощью новых функций Smart Connect на базе искусственного интеллекта. Разработанная для максимальной эффективности и удобства, Smart Connect теперь использует Lenovo AI Now и Moto AI в существующих устройствах, позволяя пользователям объединять информацию, файлы на разных устройствах экосистемы и, в тандеме с Moto AI, управлять устройствами с помощью простых голосовых команд, таких как «Покажите мне PowerPoint на моем ПК» или «Найдите мои чеки за октябрь». Решение использует преимущества интерфейса с поддержкой естественного языка пользователя, чтобы помочь ему повысить эффективность и оптимизировать действия, бесшовно интегрируя экосистемы в единую платформу для унифицированного взаимодействия нескольких устройств. Smart Connect теперь поддерживает интеграцию со сторонними устройствами Android и новую настраиваемую панель управления для удобного управления всеми подключенными устройствами.