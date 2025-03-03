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3 марта, 2025
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Lenovo представила новые устройства на основе искусственного интеллекта для конечных пользователей

MWC 2025

Сегодня на MWC 2025 компания Lenovo анонсировала новые ноутбуки Yoga и IdeaPad AI, а также программное обеспечение и аксессуары, которые используют возможности искусственного интеллекта для повышения креативности и производительности пользователей. Представленные новинки пополнили портфель продуктов Lenovo с искусственным интеллектом, в который вошли Copilot+PC c Windows Studio Effects, а также, устройства на базе графических процессоров NVIDIA для тяжелых задач и ноутбуки Lenovo Aura Edition, созданные с помощью Intel.

Lenovo Yoga Solar PC

Yoga Solar PC — ПК, работающий от солнца

Yoga Solar PC — это прототип ноутбука для пользователей, которые предпочитают работать вне офиса в традиционном его понимании. Устройство призвано преодолеть разрыв между функциональностью и экологическим сознанием и представляет собой воплощение идеи объединения возобновляемых источников энергии и технологических инноваций – синергии, которая лежит в основе долгосрочной стратегии устойчивого развития Lenovo.

Устройство оснащено панелью с коэффициентом преобразования солнечной энергии более 24% — один из самых высоких показателей в отрасли. Такой высокий показатель достигается за счет использования технологии «Back Contact Cell», которая позволила переместить монтажные кронштейны и проводящие ток сетки на тыльную часть солнечных батарей, максимизируя площадь активного поглощения. Революционная система динамического мониторинга солнечной энергии (Dynamic Solar Tracking) постоянно измеряет ток и напряжение на панели, автоматически регулируя настройки зарядного устройства в соответствии запасом энергии, обеспечивая максимальную экономию ресурса независимо от интенсивности освещения. Даже в условиях недостаточной освещенности панель способна вырабатывать энергию и поддерживать заряд батареи ПК, когда он не используется.

Lenovo Yoga Solar PC

 

Установленная в Yoga Solar PC солнечная панель за 20 минут поглощает и преобразовывает от прямых солнечных лучей достаточное количество энергии для воспроизведения видео на ПК в течение одного часа. Тонкий и легкий Yoga Solar PC толщиной всего 15 мм и весом всего 1,22 кг является первым в мире ультратонким ПК на солнечных батареях и является демонстрацией стремления Lenovo создавать будущее, в котором творчество на ПК может быть доступно в любом месте, куда дотянется свет.

В Lenovo Aura Edition добавлены два новых ноутбука Lenovo Yoga AI

Линейка Lenovo Aura Edition, созданная совместно с Intel, является результатом многолетнего сотрудничества между Lenovo и Intel для разработки набора уникального программного обеспечения, оборудования и функций искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу ПК и делают вычисления более персонализированными и защищенными.

Новые Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) и Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10), Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10), Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10), Lenovo ThinkPad X1 Carbon и X1 2-in-1 Aura Edition, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition пополнили семейство ноутбуков Lenovo Aura Edition с такими эксклюзивными режимами и функциями, как:

  • Smart Modes интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества.
  • Smart Share обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое.
  • Smart Care обеспечивает быстрый доступ к онлайн-поддержке Lenovo и чат-боту для решения проблем в режиме реального времени. Программы расширенного сервисного обслуживания Lenovo Premium Care и Lenovo Premium Care Plus5 предоставляет возможность получения круглосуточной профессиональной помощи через приложение в ПК или смартфоне.
Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) Luna Grey

 

Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10)

Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) создан для создателей контента, которым требуется высокая производительность и точность. Благодаря процессору Intel Core Ultra и графическому процессору NVIDIA GeForce RTX 5070 (в максимальной комплектации) устройство обеспечивает расширенные возможности искусственного интеллекта, исключительное качество отображения и мощные вычислительные характеристики. Ноутбук Yoga предлагает встроенный в устройство искусственный интеллект, открывающий доступ к множеству новых функций в сторонних приложениях для создания видео, фотографий и музыки, чтобы упростить и улучшить рабочие процессы пользователя, позволяя им сосредоточиться на том, что важнее всего. Например, Lenovo Creator Zone — предустановленное ПО на базе искусственного интеллекта или Lenovo X Power — решение на базе машинного обучения, которое оптимизирует производительность с помощью управления параметрами сверхбыстрой оперативной памяти и охлаждения для достижения TDP 130 Вт.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) Tidal Teal

 

Ноутбук оснащен дисплеем PureSight Pro с разрешением 3.2K и технологией Tandem OLED — двойным слоем OLED-пикселей, которая увеличивает общую яркость до 1600 нит, а также способствует более эффективному энергопотреблению. Дисплей также поддерживает цветовую гамму 100% sRGB, P3 и Adobe RGB для реалистичной цветопередачи. Дискретный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 вместе с ПО NVIDIA Studio значительно ускоряют редактирование видео, 3D-рендеринг и рабочие процессы дизайна, экономя время и позволяя пользователю полностью погрузиться в творческий процесс.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, 10) — это идеальный инструмент для создателей контента, позволяющий воплотить свои идеи в реальность с помощью интегрированного искусственного интеллекта, который делает устройство естественным продолжением замысла создателя.

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10) Luna Grey

 

Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10)

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14″, 10) — сочетает в себе производительность искусственного интеллекта и функции Aura Edition, оптимизирующие творческий процесс. Благодаря процессорам Intel Core Ultra 9 и оперативной памяти объемом до 32 ГБ ноутбук обеспечивает высокую производительность и долгое время автономной работы. Устройство имеет 14,5” 3K OLED PureSight Pro дисплей. Встроенное ПО Lenovo X Power адаптируется к конкретным потребностям пользователя, обеспечивая плавную производительность, бесшумное охлаждение и надежность за счет интеллектуального управления нагрузкой на процессор и оперативную память, выдавая TDP 75 Вт.

Обновлённая клавиатура Yoga имеет полноразмерные клавиши с ходом 1,5 мм, с покрытием устойчивым к отпечаткам пальцев и попаданию влаги, что обеспечивает комфортный ввод текста и износостойкость в течение длительного времени. В состав Yoga Premium Suite – набор встроенных аудио-видео устройств ноутбука, также, входят четыре динамика Dolby Atmos и микрофоны с шумоподавлением для четкого и чистого звука.

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 10) Tidal Teal

 

Yoga Pro 7 (14”, 10)

Ноутбук Yoga Pro 7 (14″, 10) на базе процессоров AMD Ryzen AI серии 300 — этот Copilot+PC с NPU 50 TOPS обеспечивает функциональные возможности искусственного интеллекта во множестве творческих приложений. Lenovo X Power оптимизирует производительность всех систем устройства, гарантируя, что процессор, оперативная память и другие компоненты работают слажено и эффективно, обеспечивая максимальное время автономной работы.

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 10) Tidal Teal

 

3K OLED дисплей Lenovo PureSight Pro обеспечивает яркую и точную цветопередачу, за превосходное качество звука отвечает звуковая система с поддержкой технологии Dolby Atmos. Полноразмерная фирменная клавиатура Yoga Premium Suite имеет клавиши с плавным ходом 1,5 мм для комфортного набора текста, а также покрыты специальным составом, устойчивым к отпечаткам пальцев и препятствующим попаданию влаги внутрь устройства. В дополнение к двум портам USB-4 Type-C, ноутбук также имеет пару портов USB-A для бесшовного подключения к периферийным устройствам. Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 10) доступен в бирюзовом цвете Tidal Teal — фирменном цвете Yoga.

Lenovo Yoga Slim 7 (14”, 10) Tidal Teal

 

Yoga Slim 7 (14”, 10)

Ноутбук Yoga Slim 7 (14″, 10) предназначен для создателей контента, которым важна портативность без ущерба для вычислительной мощности. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и процессорами AMD Ryzen AI серии 300 с до 50 TOPS, что открывает широкие возможности для рабочих процессов с искусственным интеллектом. Несмотря на компактное исполнение этот ноутбук имеет мощный аккумулятор, гарантирующий до 22,5 часов автономной работы.

Lenovo Yoga 7 2-в-1(14”, 10) Tidal Teal и Seashell

 

Yoga 7 2-в-1 (16”, 10) и (14”, 10)

Yoga 7 2-in-1 (16″, 10) и Yoga 7 2-в-1 (14″, 10) представляют собой трансформируемые Copilot+PC c шарниром 360° для нескольких вариантов использования: в режиме планшета, демонстрационного экрана (палатки) или ноутбука. Новое перо Yoga (доступно опционально) обогащает инструментарий криэйторов для творчества и обеспечивает плавное и точное управление устройством. Оба ноутбука оснащены мощными процессорами AMD Ryzen AI серии 300 с NPU 50 TOPS. За оптимизацию работы всех компонентов системы в зависимости от сценария использования отвечает ПО управления Lenovo AI Core. Сенсорные OLED-дисплеи PureSight OLED с разрешением до 2,8K, доступные в моделях с диагональю 14 и 16 дюймов, имеют пиковую яркость 1100 нит и частоту обновления 120 Гц.

Lenovo IdeaPad Slim 3x (15”, 10) Luna Grey

 

IdeaPad Slim 3x (15”, 10)

В IdeaPad Slim 3x (15″, 10) — вычисления сочетаются со смелым дизайном и долговечностью. Устройство сочетает в себе повышенную производительность, износостойкий корпус и возможность расширения хранилища, что увеличивает его ценность в качестве платформы для повышения производительности спустя годы после покупки. Благодаря процессору Snapdragon X, этот Copilot+PC1 оснащен NPU 45 TOPS, который благодаря искусственному интеллекту увеличивает производительность пользователя, обеспечивая более быстрое выполнение задач (черчение, компиляцию, генерацию, редактирование и др.).

В дополнение к мощным встроенным возможностям искусственного интеллекта и поддержке функциональности Copilot+ (доступной со специальной клавиши) процессор Snapdragon X обеспечивает превосходную энергоэффективность, а за увеличенное время автономной работы отвечает аккумулятор емкостью до 60 Вт·ч. Верхняя крышка ноутбука выполнена из металла, а сам ноутбук прошел испытания на соответствие стандартам MIL-STD-810H, ноутбук может выдержать длительное пребывание. Когда придет время подключиться к сети, быстрая зарядка Rapid Charge обеспечит до двух часов автономной работы всего за 15 минут зарядки.

Ноутбук IdeaPad Slim 3x (15″, 10) позволяет пользователю увеличить пространство для хранения файлов, приложений, игр и всего, что потребуется хранить в будущем. Для этого в ноутбуке обеспечена возможность добавления второй SSD.

Lenovo IdeaPad Pro 5 (14”, 10) Luna Grey, Lenovo IdeaPad Slim 5 (14”, 10) Seafoam Green и Lenovo IdeaPad 5 2-в-1 (16”, 10) Cosmic Blue

 

Обновленная линейка IdeaPad

Ноутбуки IdeaPad Pro 5 (16″, 10), IdeaPad Pro 5 (14″, 10), IdeaPad Slim 5 (14″, 10), IdeaPad Slim 5 (14″, 10), IdeaPad 5 2-в-1 (16″, 10) и IdeaPad 5 2-в-1 (14″, 10) уже доступны на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Каждый из этих Copilot + ноутбуков оснащен процессорами AMD Ryzen AI серии 300, которые обеспечивают до 50 TOPS и решения для повышения производительности на основе искусственного интеллекта.

Серия IdeaPad Pro 5 оснащена дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для обработки ресурсоемкой графики и для тяжелых рабочих нагрузок. Серия IdeaPad Slim 5 имеет высокую производительность и компактные размеры корпуса, а IdeaPad 5 2-в-1 предоставляет функциональность ПК и планшета в одном устройстве.

Прототипы устройств Lenovo

В дополнение к упомянутому выше прототипу Yoga Solar PC Lenovo продемонстрировала следующие концепты пользовательских устройств и аксессуаров:

Solar Power Kit дляYoga

 

Solar Power Kit для Yoga

Solar Power Kit — концепт портативного накопителя солнечной энергии для ноутбуков Yoga. Для разработки прототипа этого устройства Lenovo использует технологию Maximum Power Point Tracking (MPPT), с помощью которой обеспечивается захват и преобразование солнечной энергии для питания ноутбука. Такой внешний павербанк можно заряжать везде, где есть солнечный свет с помощью съемной солнечной панели USB-C, которую можно прикрепить к сумке, рюкзаку, палатке или дереву.

AI Display с NPU

 

Дисплей с искусственным интеллектом и NPU

Дисплей Lenovo AI Display с дискретным NPU (dNPU) внутри, который не только расширяет возможности самого монитора, но и дополняет вычислительную мощь ПК, не использующих искусственный интеллект, ресурсами нейропроцессора. C помощью такого дисплея ПК без ИИ могут использовать большие языковые модели, помогая выполнять задачи пользователя. Lenovo AI Display с dNPU внутри адаптируется к движениям пользователя и его положению за устройством, автоматически вращая, поднимая и наклоняя экран для оптимизации углов обзора.

AI Display с NPU

 

Lenovo AI Stick

Lenovo AI Stick — это прототип подключаемого модуля локального искусственного интеллекта. Небольшое устройство позволяет пользователям с ПК, не оснащенным NPU, получить доступ к расширенным функциям искусственного интеллекта, таким как локальные большие языковые модели (LLM) и графические приложения с искусственным интеллектом. Lenovo AI Stick оснащен NPU с 32TOPS, который подключается к ПК через порт USB-C Thunderbolt, что позволяет ПК использовать функции Lenovo AI Now. Устройство также может быть подключено к розетке для максимальной производительности при выполнении ресурсоемких задач, требующих искусственного интеллекта.

Smart Connect — интеграция экосистемы с функциями искусственного интеллекта

Lenovo и Motorola продолжают улучшать взаимодействие устройств единой экосистемы с помощью новых функций Smart Connect на базе искусственного интеллекта. Разработанная для максимальной эффективности и удобства, Smart Connect теперь использует Lenovo AI Now и Moto AI в существующих устройствах, позволяя пользователям объединять информацию, файлы на разных устройствах экосистемы и, в тандеме с Moto AI, управлять устройствами с помощью простых голосовых команд, таких как «Покажите мне PowerPoint на моем ПК» или «Найдите мои чеки за октябрь». Решение использует преимущества интерфейса с поддержкой естественного языка пользователя, чтобы помочь ему повысить эффективность и оптимизировать действия, бесшовно интегрируя экосистемы в единую платформу для унифицированного взаимодействия нескольких устройств. Smart Connect теперь поддерживает интеграцию со сторонними устройствами Android и новую настраиваемую панель управления для удобного управления всеми подключенными устройствами.

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