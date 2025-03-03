Samsung показал OLED-панель с пиковой яркостью 5000 нит для смартфонов и ноутбуков

В рамках выставки MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display продемонстрировала новый OLED-экран для смартфонов и ноутбуков. Даже в повседневных условиях использования, например, при просмотре фильмов, панель может обеспечивать яркость более 3000 нит. Пиковая яркость будет достигать 5000 нит на участке в 10 % площади экрана. Для сравнения, китайские компании предлагают OLED-дисплеи с яркостью до 6000 нит, но этот показатель распространяется на 1–5% площади экрана.

Одной из ключевых особенностей представленной OLED панели является использование фирменной технологии On-Cell Film (OCF), позволяющей не оснащать дисплей поляризаторами — оптическими фильтрами, повышающие контрастность, но снижающие при этом яркость панели почти в два раза. Также технология позволяет снизить энергопотребление, что приводит к увеличению срока службы батареи. Согласно заявлениям производителя, энергоэффективность новой панели примерно в 1,5 выше, чем у решений предыдущего поколения.

Samsung планирует использовать технологию On-Cell Film (OCF) для моноблоков и складных смартфонов, а также устройств со сворачиваемым OLED-экраном.