Honor Watch 5 Ultra: smart-часы с поддержкой мгновенной регистрации ЭКГ и автономностью до 15 дней

Компания Honor на MWC 2025 представила smart-часы Watch 5 Ultra. Устройство выполнено в восьмиугольном корпусе из титана класса 5, тыльная панель, соприкасающаяся с рукой, — из керамического материала и полимерного волокнистого композита. Корпус часов получил защиту от воды IP68 и рейтингом 5 ATM (водонепроницаемость до 50 метров). Реализован режим Free Diving.

Honor Watch 5 Ultra стали первыми smart-часами производителя с поддержкой функции мгновенного снятия показателей электрокардиограммы (ЭКГ). Часы оснащены круглым 1,5-дюймым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей, частотой обновления до 60 Hz и сапфировым стеклом. Есть поддержка режима Always On Display.

Функция Quick Health Scan обеспечивает регистрацию ЭКГ в конкретный момент времени, а функция Health Monitor Report — мониторинг общего состояния здоровья за весь день. Часы могут следить за частотой сердечных сокращений, уровнем кислорода в крови, а также гигиеной сна.

Предусмотрено 8 Gb постоянной памяти, 100 режимов спортивных тренировок и более 10 тыс. вариантов оформления интерфейса. Есть поддержка Bluetooth 5.2. Аккумулятор емкостью 480 мАч, как утверждается, обеспечивает до 15 дней работы при регулярном использовании. Есть поддержка беспроводной и обратной зарядки. Размеры часов составляют 46,3 × 46,3 × 11,4 мм, вес — 51,8 гр.

Часы совместимы с устройствами под управлением операционных систем Android 9.0 и новее, а также iOS 13.0 и новее. Honor Watch 5 Ultra будут предложены в черном и сером вариантах исполнениях корпуса. Будут доступны сменные пластиковые и кожаные ремешки. Цену и дату начала продаж компания объявит позже.