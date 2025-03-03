Infinix продемонстрировал концепт устройства, сочетающее трехстворчатый смартфон, фитнес-трекер и экшен-камеру

Компания Infinix на выставке MWC 2025 показала концептуальное устройство под названием Zero Series Mini Tri-Fold, которое совмещает в себе возможности трехстворчатого смартфона, фитнес-трекера и экшен-камеры.

По словам представителей компании, благодаря необычной конструкции, гаджет можно закреплять на тренажерах или руле велосипеда для отслеживания эффективности выполняемых упражнений, фиксировать на рюкзаке подобно экшн-камере или раскладывать, превращая в компактный смартфон. «В сложенном виде ZERO Series Mini Tri-Fold превращается в стильный повседневный смартфон с удобным захватом и элегантным дизайном. Он легкий, интуитивно понятный и предназначен для использования одной рукой, что стирает границы между смартфоном и универсальным техническим устройством», — говорят в Infinix.

По словам представителей компании, благодаря необычной конструкции, гаджет с помощью аксессуара в виде ремешка легко крепится к тренажерам, рулю велосипеда или приборной панели автомобиля, позволяя отслеживать тренировки, следить за навигацией и многое другое. Закрепив устройство на ремне сумки или рюкзака, его можно использовать как компактную экшн-камеру для фиксации ярких моментов. Zero Series Mini Tri-Fold можно зафиксировать в вертикальном положении для общения по видеосвязи, просмотра контента или для чего-то другого.

В сложенном состоянии смартфон может использоваться для общения между людьми, говорящими на разных языках. Каждый собеседник будет видеть часть экрана, на которую в режиме реального времени выводится перевод. Infinix отмечает, что молодые пользователи ждут от складных устройств не только экран большего размера. Им нужны гаджеты, способные адаптироваться к их образу жизни и заменять другие устройства. Концепт Zero Series Mini Tri-Fold соответствует этим требованиям, заявляет производитель.

Технические характеристики устройства, его габариты и возможная стоимость не сообщается. Пока неизвестно, появится ли когда-нибудь эта модель в продаже или так и останется остается концептом.