Resident Evil 3 Remake вышел на устройствах Apple

Компания Capcom сообщила о выходе Resident Evil 3 Remake для устройств Apple — iPhone, iPad и Mac. Игра уже доступна в App Store и совместима с iPhone с чипами начиная с A17 Pro — это iPhone 15 Pro/15 Pro Max и вся линейка iPhone 16, а также с iPad и Mac, оснащенными чипом M1 или более поздней версией. Игра занимает на накопителе 31 Gb. Заявлена поддержка нескольких языков.

До 16 апреля игра продается в App Store со скидкой в 67%, затем она подорожает. Перед покупкой игру можно попробовать бесплатно. Прогресс из демоверсии переносится в полную игру.

Never live in a cold, cruel, Jill or Carlos-less world again, when you can carry Resident Evil 3 in your pocket. RE3 is now available in the App Store!

— Resident Evil (@RE_Games) March 18, 2025