Gulfstream Distribution и Dell Technologies провели мероприятие Dell Storage Day

13 марта компания Gulfstream Distribution совместно с Dell Technologies организовала в отеле Hyatt Regency мероприятие под названием Dell Storage Day, посвященное решениям вендора в области хранения данных. Участие в мероприятии приняли партнеры дистрибьютора, технические специалисты и представители отделов продаж.

Гостей конференции приветствовали представитель Dell Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов и глава команды продаж Gulfstream Distribution Эльмар Искендеров, которые вкратце рассказали о программе презентаций и отметили первоочередную роль партнерских взаимоотношений, а также пригласили участников мероприятия к интерактивному общению с докладчиками.

Официальная часть Dell Storage Day продолжилась выступлением регионального менеджера Dell Technologies по корпоративным продажам Артура Болотова, большая часть презентации которого была посвящена подходу компании к хранению данных в эпоху искусственного интеллекта и актуальным предложениям Dell Technologies в этой сфере. В частности, гости конференции познакомились с новинками в линейке систем хранения данных PowerStore, PowerFlex, PowerMax и Data Domain. Также производитель предлагает программу Data Reduction, в рамках которой заказчикам гарантируются такие возможности, как дедупликация и компрессия для уменьшения объемов данных с коэффициентом 5:1. Это на самом деле дает серьезное преимущество по сравнению с конкурентами, позволяя эффективно хранить большие объемы данных, сокращая при этом как капитальные, так и операционные затраты клиентов. Артур Болотов также отметил преимущества облачного программного обеспечения AIOps, которое использует искусственный интеллект и машинное обучение для автоматизации, оптимизации и повышения эффективности управления IT-инфраструктурой. При этом AIOps является бесплатным приложением.

Выступление старшего системного инженера Dell Technologies Дмитрия Якавука охватило вопросы мониторинга процессов работы с данными в системах Dell PowerStore с использованием искусственного интеллекта. Докладчик также познакомил участников Dell Storage Day с реальными кейсами применения устройств линейки PowerStore в инфраструктурах крупнейших заказчиков в регионе. Отдельного внимания была удостоена тема контейнеризации данных. «Основной причиной для выбора Dell PowerStore является его гибкая контейнерная архитектура, обеспечивающая скорость работы и мобильность приложений, гибкое развертывание, позволяющее без остановок модернизировать ваши процессы и выполнять граничные и облачные вычисления. Кроме того, решению свойственна гибкость потребления, предоставляющая выбор, предсказуемость и защиту инвестиций», — отметил Дмитрий Якавук.

Заключительная презентация, которую провел старший системный инженер Dell Technologies Сафар Сафаров, была посвящена решениям компании, разработанными для обеспечения защиты данных. Выступавший рассказал о таких решениях, как Dell PowerProtect CyberRecovery и Dell PowerProtect CyberSense. Первое решение представляет собой локальное защищенное хранилище с физической изоляцией данных, одобренное за соблюдение всех требований к хранению данных в соответствии со стандартом Sheltered Harbor для защиты данных финансовых учреждений США от различных киберугроз, включая программы-вымогатели. А Dell PowerProtect CyberSense является инструментом адаптивной аналитики, использующей технологию машинного обучения для обнаружения, диагностики и ускоренного восстановления данных из безопасного хранилища Cyber Recovery. Также был затронут комплекс программных и аппаратных решений Dell Data Protection, обеспечивающий безопасность, гибкость, производительность и единообразие работы для сред с большим количеством критически важных приложений, используемых в разных конфигурациях, включая современные и облачные приложения, в том числе рабочие нагрузки Kubernetes. Также участники Dell Storage Day познакомились с другими решениями Dell Technologies в сфере защиты данных, ориентированными на восстановление инфраструктуры после кибератак и базирующимися на инструментах адаптивной аналитики и машинного обучения.

После официальной части, прошедшей в интерактивном формате, гости приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре Gambit, самые отличившиеся по итогам которой были награждены ценными подарками от Dell Technologies.