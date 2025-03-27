Первый трейлер, дата релиза и системные требования гоночного симулятора F1 25

Electronic Arts сообщила, что F1 25, гоночный симулятор по «Формуле-1», выйдет 30 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также компания выпустила трейлер, звездой которого стал известный автогонщик Льюис Хэмилтон.

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Игрокам будут доступны две версии игры – Standard Edition за $59,99, на обложке которой авторы разместили портреты Оскара Пиастри, Карлоса Сайнса и Оливера Бермана, и расширенное издание Iconic Edition за $79,99 с дополнительным контентом, включая команду APXGP из выходящего летом фильма «Формула-1»/«Апогей» с Брэдом Питтом.

Те, кто сделает предзаказ на Iconic Edition, получит доступ к игре за 3 дня до ее выхода — 27 мая. За предварительный заказ любой версии дадут бонусный контент, включая набор F1 75 Celebration Pack.

В F1 25 возвращается сюжетный режим Braking Point, который будет сосредоточен на Konnersport. Также обещают обновленный режим My Team, где игрокам предстоит принимать разные решения в роли владельцев команды F1.