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28 марта, 2025
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Представлено защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic, которому не страшны падения на асфальт

Corning Gorilla Glass Ceramic

Компания Corning представила новое защитное стекло Gorilla Glass Ceramic для смартфонов, носимых устройств, а также объективов камер.

По заявлению производителя, Gorilla Glass Ceramic, «значительно прочнее» и более устойчиво к падениям на жесткие поверхности по сравнению с алюмосиликатными стеклами (марки не указываются) конкурирующих производителей. Компания не раскрыла подробности того, почему называет стекло керамическим. Пока неизвестно, идет ли речь об изменении состава защитного покрытия, или просто о напылении для повышения стойкости к царапинам.

Согласно внутренним тестам Corning, пластины из Gorilla Glass Ceramic выдерживали 10 падений с высоты одного метра на поверхность, имитирующую по жесткости и текстуре асфальт, в то время как алюмосиликатное стекло давало трещины уже при первом падении.

В ближайшие месяцы на рынке появится новое устройство Motorola с покрытием из Gorilla Glass Ceramic.

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